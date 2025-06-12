Никаких пикников до 6 июля: в 3 районах Башкирии леса закрыли для всех

Солидным административным наказанием может обернуться обычная прогулка по лесу для жителей Башкирии.

По информации республиканского Минсельхоза, за нарушение особого режима придётся заплатить до 50 тысяч рублей, а должностным лицам — почти вдвое больше.

Ограничения коснулись трёх лесничеств: Абзелиловского, Баймакского и Бурзянского. Изначально введённый запрет на посещение зелёных зон теперь будет действовать как минимум до 6 июля. Причина весьма серьёзная.

Из-за высокой температуры и отсутствия осадков леса превратились в настоящую пороховую бочку. В ведомстве считают, что любая искра может спровоцировать масштабное возгорание, поэтому было решено пойти на крайние меры для защиты природы.

Теперь проход на эти территории разрешён только специалистам. Доступ открыт для сотрудников, которые по контракту занимаются восстановлением и охраной лесного фонда. А вот всем туристам, охотникам и любителям пикников придётся искать другие места для отдыха.

Чтобы запрет не остался лишь на бумаге, в лесах организовали постоянное дежурство. Территории прочёсывают специальные патрульные группы, которые следят за соблюдением порядка. Юридическим лицам за неповиновение и вовсе может грозить штраф до миллиона рублей.