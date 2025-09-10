Невролог предупредил о влиянии распространенной проблемы на развитие деменции

Ночные рулады могут не только бесить партнёра, но и буквально разрушать ваш мозг. Невролог рассказал, как храп связан с риском деменции и уменьшением серого вещества.

В TikTok завирусился ролик невролога Байбина Чэна, который предупредил о серьёзной угрозе для мозга. По его словам, привычный многим сильный храп — это не просто звуковое сопровождение сна, а медленный убийца клеток, отвечающих за память и мышление.

Главная проблема — остановка дыхания во сне. Из-за этого мозг, словно дайвер без акваланга, начинает задыхаться. Кислородное голодание приводит к микротравмам сосудов. Чэн утверждает, что такие повреждения напрямую связаны с бессимптомными инсультами и увеличивают шансы на развитие деменции в будущем.

Исследования на МРТ подтверждают мрачную картину. У людей, страдающих от сильного храпа, наблюдается уменьшение объёма серого вещества. Процесс затрагивает именно те области, которые отвечают за когнитивные функции. Особенно страдает гиппокамп — ключевой центр нашей памяти.

Чем громче и чаще человек издаёт ночные трели, тем активнее сокращаются эти важные участки мозга. Фактически, структура мозга начинает деградировать. Невролог подчеркнул, что этот процесс ускоряется из-за плохого качества сна.

Храп постоянно прерывает глубокие фазы отдыха. В результате мозг не успевает полноценно восстанавливаться и «чистить» себя от токсинов. Ночь за ночью это накапливается, что и выливается в серьёзные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Тема не нова, и российские специалисты тоже бьют тревогу. Врач-кардиолог Юрий Беленков ещё в феврале 2025 года в эфире федерального канала заявлял, что ночные задержки дыхания ведут к гипоксии мозга, что прямо бьёт по памяти и концентрации внимания.

По данным экспертов, опубликованным в августе 2025 года, за одну ночь у человека с апноэ может произойти до 400 эпизодов остановки дыхания. Самое жуткое, что утром человек об этих микро-удушьях даже не вспомнит, ощущая лишь разбитость и головную боль.