0
8 часов
Новости

Невролог предупредил о влиянии распространенной проблемы на развитие деменции

Ночные рулады могут не только бесить партнёра, но и буквально разрушать ваш мозг. Невролог рассказал, как храп связан с риском деменции и уменьшением серого вещества.
спящий на кровати мужчина
©Imagen

В TikTok завирусился ролик невролога Байбина Чэна, который предупредил о серьёзной угрозе для мозга. По его словам, привычный многим сильный храп — это не просто звуковое сопровождение сна, а медленный убийца клеток, отвечающих за память и мышление.

Главная проблема — остановка дыхания во сне. Из-за этого мозг, словно дайвер без акваланга, начинает задыхаться. Кислородное голодание приводит к микротравмам сосудов. Чэн утверждает, что такие повреждения напрямую связаны с бессимптомными инсультами и увеличивают шансы на развитие деменции в будущем.

Исследования на МРТ подтверждают мрачную картину. У людей, страдающих от сильного храпа, наблюдается уменьшение объёма серого вещества. Процесс затрагивает именно те области, которые отвечают за когнитивные функции. Особенно страдает гиппокамп — ключевой центр нашей памяти.

Чем громче и чаще человек издаёт ночные трели, тем активнее сокращаются эти важные участки мозга. Фактически, структура мозга начинает деградировать. Невролог подчеркнул, что этот процесс ускоряется из-за плохого качества сна.

Храп постоянно прерывает глубокие фазы отдыха. В результате мозг не успевает полноценно восстанавливаться и «чистить» себя от токсинов. Ночь за ночью это накапливается, что и выливается в серьёзные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Тема не нова, и российские специалисты тоже бьют тревогу. Врач-кардиолог Юрий Беленков ещё в феврале 2025 года в эфире федерального канала заявлял, что ночные задержки дыхания ведут к гипоксии мозга, что прямо бьёт по памяти и концентрации внимания.

По данным экспертов, опубликованным в августе 2025 года, за одну ночь у человека с апноэ может произойти до 400 эпизодов остановки дыхания. Самое жуткое, что утром человек об этих микро-удушьях даже не вспомнит, ощущая лишь разбитость и головную боль.

Похожие записи
0
10.09.2025
Происшествия

В Башкирии при столкновении «Лады» и ВАЗа погибли два человека

автомобиль после аварии
Жёсткая авария в Татышлинском районе. Водитель «Гранты» не уступил дорогу ВАЗ-2107. В итоге двое из «семёрки» погибли, ещё двое в больнице.
0
10.09.2025
Новости

В России оценили последствия происшествия с дронами в Польше

заставка news-bash
Ночная атака беспилотников на Польшу — это срежиссированный спектакль, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт. Так считает военный эксперт, пока Варшава уже обсуждает активацию 4-й статьи альянса.
0
10.09.2025
Новости

Еврокомиссия призвала страны ЕС полностью отказаться от российской нефти и газа

газопровод
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от российских энергоресурсов, назвав их «грязными». Ставку делают на зеленую энергетику и атом, но Венгрия и Словакия не в восторге.
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
10.09.2025
Новости

Дефицит бензина зафиксирован более чем в 10 регионах России

заправочный пистолет в баке автомобиля
Россию накрывает топливный шторм. Бензин пропадает с независимых заправок в десятках регионов, а цены на бирже бьют рекорды. Водители в панике, а власти ищут решение, пока баки не опустели окончательно.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.