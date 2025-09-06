Несколько фактов о детстве Юрия Шатунова в день его рождения

Легенда 90-х из Кумертау, чей путь к славе был круче любого сериала. Детство без денег, пешие марафоны до школы и армия двойников на гастролях.

В день рождения Юрия Шатунова, которому могло бы исполниться 52, вспомнили его непростой путь. Легенда 90-х ушёл от нас три года назад, но хиты про белые розы и седую ночь до сих пор звучат из каждой второй колонки.

А ведь слава могла и не найти своего героя. Продюсер Андрей Разин буквально выловил голос Шатунова с кассеты, услышанной в поезде. Приехав в Оренбург, он не просто нашёл юного артиста, а поставил дело на поток. Говорят, было создано до 12 составов «Ласкового мая», которые, как конвейер, ездили по городам и весям, принося колоссальные по тем временам деньги.

После развода родителей мать увезла маленького Юру в глухую деревню Савельевка. До ближайшей школы в Старой Отраде было 36 километров, которые 10-летний мальчишка одолевал пешком, пока его не определили в интернат.

Учёба парня не прельщала от слова совсем. Одноклассники по башкирской гимназии-интернату в Кумертау вспоминали, что он регулярно игнорировал уроки. Агрессии в нём не было, только весёлый нрав и тяга к приключениям. Вместо занятий они с друзьями промышляли сбором стеклотары или лазали на пряничный завод за сладким сиропом.

Единственное, что Шатунов не прогуливал, — это музыку. Он уже тогда бренчал на гитаре, подбирая популярные мотивы. Даже первая учительница признавала: русский и литературу парень пропускал, а вот на музыкальные занятия являлся исправно.

Ранняя смерть матери сильно ударила по Юре, в том числе финансово. Чтобы поехать на похороны, он одолжил у товарища по интернату рубль — по тем временам немалая сумма. Вскоре его перевели в Оренбург, и долг так и остался висеть. Одноклассник, впрочем, зла не держит и давно простил будущей звезде эту сумму.

Название для группы, взорвавшей потом весь Союз, родилось спонтанно. Руководитель музкружка Сергей Кузнецов предложил имя «Ласковый май», подслушав его в строчке из песни. Участники долго спорили: какое «лето», когда на дворе стоял холодный декабрь? Но времени на раздумья не было, и название прижилось.

По иронии судьбы, прогульщик Шатунов после оглушительного успеха и ухода из группы всё же взялся за ум. Он уехал в Германию, где получил вполне серьёзное образование звукорежиссёра, после чего предпочитал студийную работу.