0
10 часов
Новости

Несколько фактов о детстве Юрия Шатунова в день его рождения

Легенда 90-х из Кумертау, чей путь к славе был круче любого сериала. Детство без денег, пешие марафоны до школы и армия двойников на гастролях.
юрий шатунов
©rutube

В день рождения Юрия Шатунова, которому могло бы исполниться 52, вспомнили его непростой путь. Легенда 90-х ушёл от нас три года назад, но хиты про белые розы и седую ночь до сих пор звучат из каждой второй колонки.

А ведь слава могла и не найти своего героя. Продюсер Андрей Разин буквально выловил голос Шатунова с кассеты, услышанной в поезде. Приехав в Оренбург, он не просто нашёл юного артиста, а поставил дело на поток. Говорят, было создано до 12 составов «Ласкового мая», которые, как конвейер, ездили по городам и весям, принося колоссальные по тем временам деньги.

После развода родителей мать увезла маленького Юру в глухую деревню Савельевка. До ближайшей школы в Старой Отраде было 36 километров, которые 10-летний мальчишка одолевал пешком, пока его не определили в интернат.

Учёба парня не прельщала от слова совсем. Одноклассники по башкирской гимназии-интернату в Кумертау вспоминали, что он регулярно игнорировал уроки. Агрессии в нём не было, только весёлый нрав и тяга к приключениям. Вместо занятий они с друзьями промышляли сбором стеклотары или лазали на пряничный завод за сладким сиропом.

Единственное, что Шатунов не прогуливал, — это музыку. Он уже тогда бренчал на гитаре, подбирая популярные мотивы. Даже первая учительница признавала: русский и литературу парень пропускал, а вот на музыкальные занятия являлся исправно.

Ранняя смерть матери сильно ударила по Юре, в том числе финансово. Чтобы поехать на похороны, он одолжил у товарища по интернату рубль — по тем временам немалая сумма. Вскоре его перевели в Оренбург, и долг так и остался висеть. Одноклассник, впрочем, зла не держит и давно простил будущей звезде эту сумму.

Название для группы, взорвавшей потом весь Союз, родилось спонтанно. Руководитель музкружка Сергей Кузнецов предложил имя «Ласковый май», подслушав его в строчке из песни. Участники долго спорили: какое «лето», когда на дворе стоял холодный декабрь? Но времени на раздумья не было, и название прижилось.

По иронии судьбы, прогульщик Шатунов после оглушительного успеха и ухода из группы всё же взялся за ум. Он уехал в Германию, где получил вполне серьёзное образование звукорежиссёра, после чего предпочитал студийную работу.

Похожие записи
0
18.07.2025
Происшествия

Годовалый малыш погиб, выпав из окна в башкирском Кумертау

детская кукла
В Кумертау годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб. Это уже четвёртый подобный смертельный случай в Башкирии с начала года
0
06.07.2025
Происшествия

Чёрные выходные: пять человек погибли на дорогах Башкирии за сутки

авто после дтп
Первый уик-энд июля стал для Башкирии по-настоящему чёрным. Всего за один день, 5 июля, на дорогах республики в разных ДТП погибли пять человек, среди которых 16-летняя девушка
0
02.06.2025
Здоровье

Ребёнок получил перелом черепа от удара качелями в Башкирии

автомобиль скорая помощь
В Кумертаускую больницу поступил мальчик с серьёзными травмами головы, которые он получил во время катания на качелях. Об инциденте сообщила администрация медучреждения в понедельник, 2 июня.
0
15.05.2025
Жизнь

В Башкирии нашли район-призрак

жители идут по улице
Зилаирский район Башкирии скоро может превратиться в декорацию для постапокалиптических фильмов — местные покидают его с невероятной скоростью. Это не мы придумали, а Башстат, который сегодня сообщил неутешительную статистику.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.