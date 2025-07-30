Неожиданная ошибка в приветствии чиновнику вызвала скандал в Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии официальное мероприятие обернулось скандалом. Из-за опечатки в одной букве приветственная надпись для замглавы администрации превратилась в нецензурное оскорбление на башкирском языке

Праздник в Кушнаренковском районе Башкирии пошёл не по плану и стал мемом из-за одной неверной буквы. Инцидент произошёл 29 июля, когда на сцену пригласили замглавы администрации по социальным вопросам Вадима Арсланова. В этот момент на большом экране появилась приветственная надпись, которая вызвала у зрителей приступ хохота, пишет Mash Batach.

Планировалось вывести на экран фразу «Вадимда Ҡунаҡта», что с башкирского переводится как «В гостях у Вадима». Однако в слове «ҡунаҡта» (в гостях) букву «н» заменили на «т», и получилось нецензурное слово, обозначающее мужской половой орган.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что мероприятие было организовано местным жителем, который благоустроил в селе парк. Его тоже зовут Вадим. Чиновник Арсланов поднимался на сцену как раз для того, чтобы вручить ему благодарность.

Глава района Марат Латыпов назвал произошедшее «некрасивой» случайностью и предположил, что виной всему человеческий фактор. По его словам, сейчас проводится проверка, и если будет установлена халатность, виновные понесут наказание. Сам Вадим Арсланов не исключил, что администрация может подать заявление за оскорбление представителя власти.

Инцидент быстро разлетелся по соцсетям, став поводом для многочисленных шуток и обсуждений. Некоторые комментаторы увидели в этом не просто ошибку, а симптом формального отношения к национальным языкам в республиках.