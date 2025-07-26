Неделю жительницу Башкирии мучил шорох в ухе. Врачи обомлели, когда заглянули внутрь

Жительница Чишминского района почти неделю переживала настоящий кошмар наяву. Все началось после обычной прогулки у лесополосы — в ухе появился легкий зуд. Женщина не придала этому значения, решив, что это была просто мошка, пишет телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Однако через несколько дней симптомы стали пугающими. По ночам ее начал будить странный, настойчивый шорох, похожий на скрежет или шелест. «Словно кто-то скребется изнутри», — так она описала свои ощущения. Непрекращающийся шум и бессонница заставили ее наконец записаться к оториноларингологу.
Непрошеный гость
Врач Чишминской центральной районной больницы, начав осмотр, обнаружил в ушном проходе нечто невероятное — живого и активного паука. По словам медиков, членистоногое провело внутри не менее пяти суток и успело обжиться, сплетя паутину, как в собственном доме.
К счастью для пациентки, врачи провели ювелирную «спецоперацию». С помощью специальных инструментов паука удалось аккуратно извлечь и выпустить на волю. Слух женщины не пострадал, обошлось без воспаления и укусов.
Что нужно знать: отвечает ЛОР-врач
Этот случай, хоть и кажется уникальным, поднимает много вопросов. Мы собрали самые важные и попросили экспертов дать на них ответы.
Насколько это частая ситуация?
Хотя такие случаи шокируют, они не единичны. В медицинской практике по всему миру периодически регистрируются случаи попадания насекомых (тараканов, мотыльков, мух) и пауков в уши. Ушной канал — теплое, темное и влажное место, которое привлекает их в качестве укрытия. Чаще всего это происходит случайно во время сна на природе или отдыха на траве.
Что делать, если вы подозреваете инородное тело в ухе?
Главное — не паниковать и не пытаться достать его самостоятельно.
Категорически нельзя: Использовать ватные палочки, пинцет или другие предметы. Вы рискуете протолкнуть насекомое глубже, повредить барабанную перепонку или спровоцировать укус.
Что можно сделать до визита к врачу:
- Наклоните голову так, чтобы больное ухо смотрело вверх.
- Аккуратно закапайте в ухо несколько капель теплого (не горячего!) растительного или вазелинового масла. Это перекроет насекомому доступ к кислороду, обездвижит его и, возможно, заставит всплыть.
ВАЖНО: Не делайте этого, если у вас есть боль, головокружение или выделения из уха — это может быть признаком повреждения барабанной перепонки.
Самый верный шаг — немедленно обратиться к ЛОР-врачу или в приемный покой ближайшей больницы.
Чем это могло быть опасно для женщины?
Пациентке из Башкирии очень повезло. Потенциальные риски были серьезными:
- Травма: Активные движения паука могли повредить нежную кожу слухового прохода или даже барабанную перепонку.
- Инфекция: Погибшее насекомое внутри уха быстро разлагается, вызывая сильное воспаление (наружный отит).
- Болезненный укус: В стрессе паук мог укусить. Хоть большинство мелких пауков не ядовиты, укус в замкнутом пространстве был бы крайне болезненным и мог вызвать аллергическую реакцию.
Врачи извлекают таких «квартирантов» с помощью специального микроскопа и тонких инструментов, предварительно обездвижив насекомое каплями анестетика или масла.