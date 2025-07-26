Неделю жительницу Башкирии мучил шорох в ухе. Врачи обомлели, когда заглянули внутрь

Жительница Башкирии обратилась к врачам с жалобой на странный шум в ухе. Осмотр поверг в шок и пациентку, и медиков: в слуховом проходе обосновался живой паук, который успел сплести там полноценную паутину. Рассказываем об этом невероятном случае и объясняем, что делать в такой ситуации

Жительница Чишминского района почти неделю переживала настоящий кошмар наяву. Все началось после обычной прогулки у лесополосы — в ухе появился легкий зуд. Женщина не придала этому значения, решив, что это была просто мошка, пишет телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Однако через несколько дней симптомы стали пугающими. По ночам ее начал будить странный, настойчивый шорох, похожий на скрежет или шелест. «Словно кто-то скребется изнутри», — так она описала свои ощущения. Непрекращающийся шум и бессонница заставили ее наконец записаться к оториноларингологу.

Непрошеный гость

Врач Чишминской центральной районной больницы, начав осмотр, обнаружил в ушном проходе нечто невероятное — живого и активного паука. По словам медиков, членистоногое провело внутри не менее пяти суток и успело обжиться, сплетя паутину, как в собственном доме.

К счастью для пациентки, врачи провели ювелирную «спецоперацию». С помощью специальных инструментов паука удалось аккуратно извлечь и выпустить на волю. Слух женщины не пострадал, обошлось без воспаления и укусов.

Что нужно знать: отвечает ЛОР-врач

Этот случай, хоть и кажется уникальным, поднимает много вопросов. Мы собрали самые важные и попросили экспертов дать на них ответы.

Насколько это частая ситуация?

Хотя такие случаи шокируют, они не единичны. В медицинской практике по всему миру периодически регистрируются случаи попадания насекомых (тараканов, мотыльков, мух) и пауков в уши. Ушной канал — теплое, темное и влажное место, которое привлекает их в качестве укрытия. Чаще всего это происходит случайно во время сна на природе или отдыха на траве.

Что делать, если вы подозреваете инородное тело в ухе?

Главное — не паниковать и не пытаться достать его самостоятельно.

Категорически нельзя: Использовать ватные палочки, пинцет или другие предметы. Вы рискуете протолкнуть насекомое глубже, повредить барабанную перепонку или спровоцировать укус.

Что можно сделать до визита к врачу:

Наклоните голову так, чтобы больное ухо смотрело вверх. Аккуратно закапайте в ухо несколько капель теплого (не горячего!) растительного или вазелинового масла. Это перекроет насекомому доступ к кислороду, обездвижит его и, возможно, заставит всплыть.

ВАЖНО: Не делайте этого, если у вас есть боль, головокружение или выделения из уха — это может быть признаком повреждения барабанной перепонки.

Самый верный шаг — немедленно обратиться к ЛОР-врачу или в приемный покой ближайшей больницы.

Чем это могло быть опасно для женщины?

Пациентке из Башкирии очень повезло. Потенциальные риски были серьезными:

Травма : Активные движения паука могли повредить нежную кожу слухового прохода или даже барабанную перепонку.

: Активные движения паука могли повредить нежную кожу слухового прохода или даже барабанную перепонку. Инфекция : Погибшее насекомое внутри уха быстро разлагается, вызывая сильное воспаление (наружный отит).

: Погибшее насекомое внутри уха быстро разлагается, вызывая сильное воспаление (наружный отит). Болезненный укус: В стрессе паук мог укусить. Хоть большинство мелких пауков не ядовиты, укус в замкнутом пространстве был бы крайне болезненным и мог вызвать аллергическую реакцию.

Врачи извлекают таких «квартирантов» с помощью специального микроскопа и тонких инструментов, предварительно обездвижив насекомое каплями анестетика или масла.