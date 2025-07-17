Небо, самолёты, Маршал: Уфа отмечает 100-летие УМПО

В четверг, 17 июля, в Уфе пройдёт грандиозный праздник в честь 100-летия УМПО. Горожан ждут авиашоу от «Русских Витязей», бесплатный концерт Александра Маршала и выступления местных звёзд

Уфа сегодня станет центром притяжения для всех любителей авиации и хорошей музыки. В парке «Ватан», у Конгресс-холла «Торатау», развернётся масштабное празднование векового юбилея Уфимского моторостроительного производственного объединения. Вход на мероприятие бесплатный.

Главным событием вечера, без сомнения, станет выступление легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». С 18:30 до 19:00 истребители Су-30СМ и Су-35С покажут фигуры высшего пилотажа в небе над городом. Напомним, в понедельник, 14 июля, пилоты уже совершили приветственный пролёт над цехами завода, отдавая дань уважения его работникам.

Музыкальная программа праздника не уступает по звёздности. Хедлайнером вечера станет заслуженный артист России Александр Маршал, чей концерт начнётся ориентировочно в 19:05. Разогревать публику с 17:15 будет популярная уфимская этно-группа AY YOLA. Завершит праздник выступление кавер-группы COOLPLAY.

Кроме того, на площадке с 17:00 будут работать фудкорт, ремесленные лавки с сувенирами, а также пройдут выступления барабанного шоу и артистов ДК «Моторостроитель». Организаторы обещают зрителям и другие сюрпризы.