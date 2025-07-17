Небо, самолёты, Маршал: Уфа отмечает 100-летие УМПО

В четверг, 17 июля, в Уфе пройдёт грандиозный праздник в честь 100-летия УМПО. Горожан ждут авиашоу от «Русских Витязей», бесплатный концерт Александра Маршала и выступления местных звёзд ©АГВП «Русские Витязи»
Уфа сегодня станет центром притяжения для всех любителей авиации и хорошей музыки. В парке «Ватан», у Конгресс-холла «Торатау», развернётся масштабное празднование векового юбилея Уфимского моторостроительного производственного объединения. Вход на мероприятие бесплатный.
Главным событием вечера, без сомнения, станет выступление легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». С 18:30 до 19:00 истребители Су-30СМ и Су-35С покажут фигуры высшего пилотажа в небе над городом. Напомним, в понедельник, 14 июля, пилоты уже совершили приветственный пролёт над цехами завода, отдавая дань уважения его работникам.
Музыкальная программа праздника не уступает по звёздности. Хедлайнером вечера станет заслуженный артист России Александр Маршал, чей концерт начнётся ориентировочно в 19:05. Разогревать публику с 17:15 будет популярная уфимская этно-группа AY YOLA. Завершит праздник выступление кавер-группы COOLPLAY.
Кроме того, на площадке с 17:00 будут работать фудкорт, ремесленные лавки с сувенирами, а также пройдут выступления барабанного шоу и артистов ДК «Моторостроитель». Организаторы обещают зрителям и другие сюрпризы.
- Что такого особенного в «Русских Витязях»? Чем они отличаются от других пилотажных групп?
Уникальность группы состоит в том, что это единственная в мире команда, которая выполняет групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях. Кроме того, на новых самолётах Су-35С они могут выполнять эксклюзивные фигуры, например, маневрировать на сверхкритических углах атаки и даже при сбрасывании скорости до нуля, что считается за гранью обычных лётных возможностей.
- Кроме официального шоу, пилоты где-то ещё летали в Уфе?
Да, уфимцы получили своего рода эксклюзивный бонус. По прибытии в Башкирию, ещё до официальных выступлений, «Русские Витязи» устроили незапланированное 20-минутное авиашоу прямо над международным аэропортом «Уфа» перед своей посадкой.
- Кто такие AY YOLA, которые выступали на разогреве?
Это уфимское этно-поп трио, которое стремительно набирает популярность. Группа была создана в 2024 году, и в её состав входят известный музыкант и продюсер Руслан Шайхитдинов (DJ Ruslan Sever), его дочь, вокалистка Адель Шайхитдинова, и заслуженный артист Башкортостана, лидер группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. Их творчество основано на переосмыслении башкирского эпоса «Урал-батыр» в современных музыкальных формах. Проект оказался очень успешным: их песня «Homay» («Хумай») в апреле 2025 года опередила в мировом чарте Shazam хит Леди Гаги, поднявшись на седьмое место.
- Почему для концерта выбрали именно Александра Маршала?
Выбор артиста не случаен. Во-первых, его репертуар известен военно-патриотической тематикой, что созвучно духу оборонного предприятия-юбиляра. Во-вторых, у певца есть и личная связь с авиацией: когда-то он сам хотел стать лётчиком. В программу его концерта, помимо известных хитов, часто входят и композиции из наследия культовой рок-группы Gorky Park, где он был участником.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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