Не спешите отменять поездку в Соль-Илецк: стало известно, почему «грязь» в воде оказалась признаком её чистоты

Учёные успокоили туристов: неприятная взвесь в Солёных озёрах — это всего лишь рачки и пыльца. Купаться официально разрешено ©rutube
Можно выдыхать и доставать плавки: вода в популярных у жителей Башкирии Солёных озёрах безопасна. Как сообщает Уфа1, учёные детально изучили странную муть и вынесли свой вердикт: для здоровья она не опасна.
Отдыхающих смущала взвесь молочного цвета, которую ветер сгонял к берегу, превращая в подобие грязи.
Оказалось, что муть — это всего лишь сосновая пыльца и цисты (то есть икра) крошечных рачков Artemia salina. Эти рачки — настоящие водяные санитары. Они обитают в солёных водоёмах и фильтруют воду, поддерживая её прозрачность.
Раньше этих рачков в озере Развал не было. По мнению специалистов, они расплодились из-за обильных дождей, которые заливали регион последние пару лет. Так что мутная взвесь — это не грязь, а абсолютно естественное и безвредное для человека явление.
Администрация курорта тоже подсуетилась. Ещё 29 мая они получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие, что все шесть озёр и их пляжи соответствуют требованиям СанПиН. Так что купаться можно смело.
- Хорошо, это не грязь. Но может ли сосновая пыльца в воде вызвать аллергию?
Это вполне резонный вопрос. Сосновая пыльца действительно является сильным аллергеном, но в основном при вдыхании. Попадая в воду, она намокает и теряет свою летучесть. Для большинства людей это безопасно, однако у людей с очень высокой чувствительностью и кожной аллергией теоретически может возникнуть небольшое раздражение при длительном контакте. Врачи советуют после купания в любом природном водоёме принимать душ с пресной водой.
- Что это вообще за рачки Artemia salina? Я их увижу, они кусаются?
Нет, увидеть их сложно, а укусить они точно не могут. Это крошечные, почти прозрачные рачки размером 10–15 мм. Они абсолютно безобидны для человека и питаются микроводорослями. Интересный факт: эти рачки известны во всём мире как «Sea-Monkeys» («морские обезьянки»), которых продают в наборах для детей в качестве домашних питомцев. Также их разводят в промышленных масштабах как высокопитательный корм для аквариумных рыб.
- Если эти рачки — «водяные санитары», значит ли это, что вода в озере стала чище?
Парадоксально, но да. Хотя их икра (цисты) и создаёт видимость мути, сами рачки выполняют важнейшую функцию. Они активно поедают микроводоросли и бактерии, из-за которых вода обычно «цветёт» и становится зелёной. Таким образом, их появление — признак самоочищения экосистемы. В долгосрочной перспективе это может привести к повышению прозрачности и улучшению качества воды.
- Почему они появились именно сейчас и останутся ли навсегда?
Их икра, или цисты, обладают невероятной живучестью и могут десятилетиями лежать в донном иле в «спящем» состоянии. Обильные дожди, которые шли последние годы, изменили солёность и химический состав воды, что, видимо, и послужило сигналом для массового пробуждения рачков. Останутся ли они навсегда — неизвестно. Их популяция циклична и сильно зависит от погодных условий. Вполне возможно, что в следующем году их будет гораздо меньше.
- Насколько солёные эти озёра на самом деле?
Они действительно уникальны. Концентрация соли в главном озере Развал достигает 300–320 граммов на литр. Это почти в 10 раз солонее, чем в Чёрном море, и сравнимо с показателями знаменитого Мёртвого моря в Израиле. Именно из-за такой плотности воды на её поверхности можно лежать, не утопая.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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