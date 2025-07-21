Не спешите отменять поездку в Соль-Илецк: стало известно, почему «грязь» в воде оказалась признаком её чистоты

Учёные успокоили туристов: неприятная взвесь в Солёных озёрах — это всего лишь рачки и пыльца. Купаться официально разрешено

Можно выдыхать и доставать плавки: вода в популярных у жителей Башкирии Солёных озёрах безопасна. Как сообщает Уфа1, учёные детально изучили странную муть и вынесли свой вердикт: для здоровья она не опасна.

Отдыхающих смущала взвесь молочного цвета, которую ветер сгонял к берегу, превращая в подобие грязи.

Оказалось, что муть — это всего лишь сосновая пыльца и цисты (то есть икра) крошечных рачков Artemia salina. Эти рачки — настоящие водяные санитары. Они обитают в солёных водоёмах и фильтруют воду, поддерживая её прозрачность.

Раньше этих рачков в озере Развал не было. По мнению специалистов, они расплодились из-за обильных дождей, которые заливали регион последние пару лет. Так что мутная взвесь — это не грязь, а абсолютно естественное и безвредное для человека явление.

Администрация курорта тоже подсуетилась. Ещё 29 мая они получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие, что все шесть озёр и их пляжи соответствуют требованиям СанПиН. Так что купаться можно смело.