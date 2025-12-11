Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.

В Башкирии за первые девять месяцев 2025 года среднемесячная зарплата работников организаций достигла 72 153 ₽, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Данные Башкортостанстата показывают изменения на рынке труда республики.

Лидирует добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата — 107 724 ₽ в месяц.

Второе место — информация и связь (IT, телекоммуникации, цифровые сервисы): 98 908 ₽. Третье — финансы и страхование: 97 620 ₽.

Обрабатывающая промышленность: разброс внутри отрасли

Обрабатывающая промышленность — крупнейший сектор экономики Башкирии. Средний заработок здесь составил 84 328 ₽. Внутри отрасли доходы различаются.

Производство кокса и нефтепродуктов — 123 305 ₽. Это один из самых высоких показателей по республике.

Гостиницы и общепит: отстающие

Сфера гостиничного бизнеса и общественного питания остаётся самой низкооплачиваемой: 42 730 ₽. Разрыв с высокотехнологичными и сырьевыми секторами сохраняется.

Где растут быстрее

Доходы в сельском хозяйстве за год выросли более чем на 20% — до 54 531 ₽. Для сельских территорий это заметный шаг.

Справка: По данным Росстата, средняя зарплата по России в третьем квартале 2025 года составила около 78 500 ₽. Башкирия по уровню доходов занимает позицию чуть ниже общероссийского показателя, что связано с отраслевой структурой экономики региона.