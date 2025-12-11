0
1 час
Новости

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

В Башкирии за первые девять месяцев 2025 года среднемесячная зарплата работников организаций достигла 72 153 ₽, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Данные Башкортостанстата показывают изменения на рынке труда республики.

Лидирует добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата — 107 724 ₽ в месяц.

Второе место — информация и связь (IT, телекоммуникации, цифровые сервисы): 98 908 ₽. Третье — финансы и страхование: 97 620 ₽.

Содержание
  1. Обрабатывающая промышленность: разброс внутри отрасли
  2. Гостиницы и общепит: отстающие
  3. Где растут быстрее

Обрабатывающая промышленность: разброс внутри отрасли

Обрабатывающая промышленность — крупнейший сектор экономики Башкирии. Средний заработок здесь составил 84 328 ₽. Внутри отрасли доходы различаются.

Производство кокса и нефтепродуктов — 123 305 ₽. Это один из самых высоких показателей по республике.

Гостиницы и общепит: отстающие

Сфера гостиничного бизнеса и общественного питания остаётся самой низкооплачиваемой: 42 730 ₽. Разрыв с высокотехнологичными и сырьевыми секторами сохраняется.

Где растут быстрее

Доходы в сельском хозяйстве за год выросли более чем на 20% — до 54 531 ₽. Для сельских территорий это заметный шаг.

Справка: По данным Росстата, средняя зарплата по России в третьем квартале 2025 года составила около 78 500 ₽. Башкирия по уровню доходов занимает позицию чуть ниже общероссийского показателя, что связано с отраслевой структурой экономики региона.

Похожие записи
0
10.12.2025
Новости

Стала известна минимальная зарплата работников внебюджетной сферы в Башкирии в 2026 году

пятитысячные рублевые купюры
Власти Башкортостана продлили региональное соглашение о минимальной оплате труда для сотрудников внебюджетного сектора, сообщила Гострудинспекция республики.
0
10.12.2025
Новости

В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов: депутаты готовят законопроект о 30-часовой неделе

собеседники сидят с ручками
Фракция КПРФ готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект об изменении трудового графика россиян, передает РИА Новости. Инициатива предполагает законодательное закрепление шестичасового рабочего дня вместо нынешнего восьмичасового.
0
08.12.2025
Экономика

Эксперты назвали реальную сумму, которую готовы платить работодатели в Башкирии

деньги под кошельком
Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда республики за ноябрь и опубликовали данные о доходах.
0
07.12.2025
Новости

Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

бутылки алкоголя в магазине
Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола.
0
05.12.2025
Образование

Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

кошелек с пятитысячными купюрами
Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.
1
04.12.2025
Жизнь

«Нет желания работать!»: В Башкирии техперсонал школ и садов пожаловался на нищенские зарплаты

монеты на кошельке
В Башкирии младший воспитатель заявила, что техперсонал садиков и школ живет на МРОТ без премий и 13-й зарплаты.
0
03.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии назвали самые востребованные китайские автомобили с пробегом

автомобили стоят в ряд
По данным специалистов, осенью 2025 года спрос на подержанные автомобили китайских марок в дилерских центрах вырос на 11%. При этом средняя стоимость таких машин снизилась.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.