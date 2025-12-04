Названы дата и время прямой линии с Путиным

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут 19 декабря в 12:00 мск в объединенном формате, сбор вопросов начнется заранее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут в четверг, 19 декабря. По его словам, запланирован совмещенный формат прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции для журналистов.

Начало эфира назначено на 12:00 по московскому времени, трансляция будет доступна на федеральных телеканалах и онлайн-площадках. Подготовка к программе организуется администрацией президента и крупными медиа-холдингами.

Организаторы намерены сохранить схему приема обращений через сайт, мобильные приложения, телефонные звонки и смс-сообщения. Прием вопросов стартует заблаговременно, чтобы обеспечить обработку большого количества обращений из регионов.

Для сортировки и анализа поступающей информации планируется использовать автоматизированные цифровые системы, включая решения с применением технологий искусственного интеллекта. Такие системы должны помогать группировать обращения по темам и территориям.

В ноябре в Башкирии прошла отдельная прямая линия с главой региона Радием Хабировым, в ходе которой обсуждались вопросы жителей республики.

По итогам региональной прямой линии власти Башкирии фиксировали несколько тысяч сигналов от граждан, в официальных сообщениях фигурировала цифра более 8,5 тысячи обращений. Значительная часть вопросов касалась качества дорог, работы ЖКХ и благоустройства населенных пунктов.

Федеральная прямая линия с Владимиром Путиным традиционно проводится в конце года и дополняется большой пресс-конференцией. В 2024 году подобное мероприятие также состоялось 19 декабря и продолжалось несколько часов.