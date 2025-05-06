Названы дата и место прощания с бывшим мэром Уфы

В среду, 7 мая, в Уфе попрощаются с бывшим мэром города Павлом Качкаевым. Информацию подтвердил ТГ-канал «Честный репортаж».

Проводить в последний путь экс-главу башкирской столицы можно будет в здании Курултая на улице Заки Валиди. Церемония начнётся в 9 утра и продлится два часа. Потом — траурный митинг.

Напомним, о скоропостижной смерти Качкаева стало известно в понедельник, 5 мая. Депутат Госдумы и бывший мэр башкирской столицы ушёл из жизни в 73 года. В память о нём в городе уже организовали мемориал.