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Названы дата и место прощания с бывшим мэром Уфы

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В среду, 7 мая, в Уфе попрощаются с бывшим мэром города Павлом Качкаевым. Информацию подтвердил ТГ-канал «Честный репортаж».

Проводить в последний путь экс-главу башкирской столицы можно будет в здании Курултая на улице Заки Валиди. Церемония начнётся в 9 утра и продлится два часа. Потом — траурный митинг.

Напомним, о скоропостижной смерти Качкаева стало известно в понедельник, 5 мая. Депутат Госдумы и бывший мэр башкирской столицы ушёл из жизни в 73 года. В память о нём в городе уже организовали мемориал.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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