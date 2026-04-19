Нацпарк «Башкирия» показал, как готовится к приёму туристов

Национальный парк «Башкирия» в Бурзянском районе завершает подготовку к туристическому сезону: заменён настил на смотровой площадке, появилась новая скамейка и деревянные фигуры на экотропах.
лесник вырезвет фигуры из дерева
©Национальный парк Башкирия / vk.com

Национальный парк «Башкирия» в Бурзянском районе республики ведёт активную подготовку к летнему туристическому сезону. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, опубликовав фотоотчёт о ходе работ.

скамейка на возвышенности
©Национальный парк Башкирия / vk.com

Сотрудники парка и рабочие самостоятельно приводят в порядок экологические тропы и места для стоянок. На смотровой площадке «Максютово» полностью обновили деревянный настил — прежнее покрытие было демонтировано и заменено новым. На экотропе «Березник», расположенной на вершине Лысой горы, установили скамейку для отдыха туристов. Помимо этого, территорию украсили резными деревянными фигурами, а в декоративной избушке на курьих ножках разместили деревянное изображение Бабы Яги.

лесники возле деревянных фигур
©Национальный парк Башкирия / vk.com

«Сами всё пилим, сами красим», — говорят в нацпарке.

Весь комплекс работ сотрудники выполняют собственными силами, без привлечения подрядчиков.

«Постепенно приводим в порядок все экотропы и кемпинги», — сообщили в учреждении, пригласив гостей посетить парк в предстоящем сезоне.

домик в лесу
©Национальный парк Башкирия / vk.com

Парк расположен на землях Бурзянского района — исторической территории проживания одного из древнейших родоплеменных объединений башкир. Бурзянцы (баш. бөрйән) традиционно занимались скотоводством и бортевым пчелеводством в горно-лесной зоне Башкортостана.

Национальный парк «Башкирия» — особо охраняемая природная территория, открытая в 1986 году на юго-западных склонах Южного Урала. Его площадь составляет 82 300 гектаров. На территории зафиксировано 40 редких и исчезающих видов, внесённых в Красную книгу Республики Башкортостан, из которых 12 также занесены в Красную книгу России.

По данным нацпарка, в 2026 году учреждение отмечает 40-летие. В 2012 году парк вошёл в состав биосферного резервата «Башкирский Урал», получившего международный статус под эгидой ЮНЕСКО и ставшего 41-м таким объектом в России.

Количество посетителей национальных парков по всей России возросло с 17,6 млн человек в 2024 году до более чем 22,5 млн в 2025-м. В январе и феврале 2026 года заповедники приняли свыше 2,6 млн гостей. Башкортостан развивает экотуризм как альтернативу традиционным форматам отдыха.

К слову, ежегодно территорию нацпарка «Башкирия» посещает около 30 тысяч человек. Наиболее популярными локациями остаются реки Белая и Нугуш, Кутукское урочище и Нугушское водохранилище. В урочище Кутук проложен туристический маршрут для спелеологов. На сегодняшний день здесь исследовано более 120 карстовых пещер, наиболее известна из которых пещера-пропасть Сумган-Кутук.

