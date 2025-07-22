«Настоящий кумыс только на экспорт» — жители Башкирии обвинили власти в обмане покупателей

Жители Башкирии обрушились с критикой на качество магазинного кумыса. Пока власти рапортуют о лидерстве в производстве, люди уверены — на полках стоит совсем не тот напиток

Громкий спор о качестве главного национального напитка разгорелся в Башкирии. Поводом послужил пост главы республики Радия Хабирова, в комментариях к которому местные жители жёстко высказались о магазинном кумысе. Люди в один голос уверяют: то, что продаётся в сетевых магазинах под видом «башкирского», — суррогат.

Контраст мнений получился разительный. Глава региона с гордостью отчитался, что Башкирия — абсолютный лидер в России по производству целебного напитка. По его словам, в республике работают около 180 ферм, которые ежегодно поставляют более 3,5 тысяч тонн кумыса.

Однако у покупателей своя правда. Главная претензия — всё лучшее, как в старые добрые времена, уходит на экспорт, а на внутренний рынок попадает продукт сомнительного качества. Брать же напиток на рынках — тоже лотерея, ведь там он продаётся в обычных пластиковых бутылках без какой-либо маркировки.

Эксперты отчасти подтверждают опасения жителей. Настоящий кумыс должен содержать не меньше 40% кобыльего молока. Но зачастую под этой вывеской в рознице продают «кумысные напитки», сделанные на основе коровьего молока. Их вкус и свойства далеки от оригинала.

В итоге для простого покупателя башкирский кумыс превратился в кота в мешке. Люди жалуются, что в погоне за настоящим вкусом им приходится колесить по деревням, потому что в городах найти его стало почти нереально.

При этом экспортные потоки действительно не ослабевают. По официальным данным, только за первое полугодие 2025 года в один лишь Кыргызстан было отгружено более 5,6 тысячи тонн башкирского кумыса. За весь 2024 год в Казахстан и Киргизию ушло 6,4 тысячи тонн.

На фоне этой критики власти, похоже, решили принять меры. Как сообщали в Минсельхозе РБ, в 2025 году в республике провели специальный конкурс, чтобы выработать чёткие критерии качества для настоящего башкирского кумыса.