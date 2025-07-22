«Настоящий кумыс только на экспорт» — жители Башкирии обвинили власти в обмане покупателей

Жители Башкирии обрушились с критикой на качество магазинного кумыса. Пока власти рапортуют о лидерстве в производстве, люди уверены — на полках стоит совсем не тот напиток
Громкий спор о качестве главного национального напитка разгорелся в Башкирии. Поводом послужил пост главы республики Радия Хабирова, в комментариях к которому местные жители жёстко высказались о магазинном кумысе. Люди в один голос уверяют: то, что продаётся в сетевых магазинах под видом «башкирского», — суррогат.
Контраст мнений получился разительный. Глава региона с гордостью отчитался, что Башкирия — абсолютный лидер в России по производству целебного напитка. По его словам, в республике работают около 180 ферм, которые ежегодно поставляют более 3,5 тысяч тонн кумыса.
Однако у покупателей своя правда. Главная претензия — всё лучшее, как в старые добрые времена, уходит на экспорт, а на внутренний рынок попадает продукт сомнительного качества. Брать же напиток на рынках — тоже лотерея, ведь там он продаётся в обычных пластиковых бутылках без какой-либо маркировки.
Эксперты отчасти подтверждают опасения жителей. Настоящий кумыс должен содержать не меньше 40% кобыльего молока. Но зачастую под этой вывеской в рознице продают «кумысные напитки», сделанные на основе коровьего молока. Их вкус и свойства далеки от оригинала.
В итоге для простого покупателя башкирский кумыс превратился в кота в мешке. Люди жалуются, что в погоне за настоящим вкусом им приходится колесить по деревням, потому что в городах найти его стало почти нереально.
При этом экспортные потоки действительно не ослабевают. По официальным данным, только за первое полугодие 2025 года в один лишь Кыргызстан было отгружено более 5,6 тысячи тонн башкирского кумыса. За весь 2024 год в Казахстан и Киргизию ушло 6,4 тысячи тонн.
На фоне этой критики власти, похоже, решили принять меры. Как сообщали в Минсельхозе РБ, в 2025 году в республике провели специальный конкурс, чтобы выработать чёткие критерии качества для настоящего башкирского кумыса.
- Как простому покупателю в магазине отличить настоящий кумыс от подделки?
Это сложно, но есть несколько признаков. В первую очередь смотрите на этикетку: если написано «кумысный напиток», то в его основе, скорее всего, дешёвое коровье молоко, а не кобылье. Настоящий кумыс — сезонный продукт, который делают только тогда, когда лошади питаются свежей зелёной травой. Кроме того, традиционная технология предполагает использование деревянных кадок, а не пластика. Некоторые производители фальсификата идут на ухищрения: делают напиток на основе рисового отвара по технологии, похожей на саке. Такую подделку выдаёт специфический привкус и крупные пузырьки.
- В статье упоминается конкурс качества. Кто же в итоге делает лучший кумыс в Башкирии?
В 2025 году власти действительно провели конкурс, чтобы найти эталонный продукт. Дегустация проходила вслепую, а образцы оценивали эксперты из аграрного и медицинского университетов, Роспотребнадзора и НИИ «Башкорт аты».
В главной номинации «Башкирский кумыс натуральный» победителем была признана продукция компании «ЭкоПродукт» из Баймакского района.
Второе место разделили фермеры Алмаз Рахимгулов из Стерлибашевского района и Зубаир Гаджиев из Ермекеевского района.
Третье место заняли Азат Гарифуллин из Альшеевского района и Уфимский конный завод №119.
- Что конкретно оценивали на этом конкурсе? Какие критерии у «правильного» напитка?
Эксперты оценивали кумыс по строгим органолептическим показателям: вкус, запах, пенистость, цвет и консистенция. Напиток должен быть однородным, без сгустков жира и посторонних привкусов. Также жёсткие требования предъявлялись к упаковке и наличию сертификата соответствия ГОСТу — за его отсутствие с участника сразу снимали баллы. Интересно, что впервые конкурс проводился по трём разным номинациям: «Башкирский кумыс натуральный», «Кумыс из кобыльего молока с добавками» (например, с ягодами или травами) и «Кумысный напиток».
- Почему вообще настоящий кумыс так сложно производить и его так мало в магазинах?
Производство настоящего кумыса — это очень трудоёмкий и низкорентабельный процесс. В отличие от коровы, кобыла даёт очень мало молока и доить её нужно каждые несколько часов. Кроме того, мелкие фермерские хозяйства, которые производят качественный продукт, просто не могут обеспечить те большие и регулярные объёмы поставок, которые требуют крупные торговые сети. Поэтому полки магазинов заполняет более дешёвый в производстве «кумысный напиток» на основе коровьего молока.
- В статье странные цифры: произвели 3,5 тысячи тонн, а на экспорт ушло 6,4 тысячи. Как это возможно?
Это ключевой момент, который объясняет недовольство жителей. Цифра в 3,5 тысячи тонн — это объём производства именно натурального кумыса в Башкирии. А вот в экспортной статистике (6,4 тысячи тонн в 2024 году) учитываются как сам кумыс, так и те самые «кумысные напитки» на основе коровьего молока. Получается, что значительная часть экспорта — это не тот самый целебный напиток, а его более дешёвый аналог, что и создаёт впечатление, будто весь качественный продукт уходит за рубеж, а внутри остаётся суррогат.
- Штрафуют ли за подделку кумыса?
Да, за производство фальсификата предусмотрены серьёзные санкции. За каждое выявленное нарушение производителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей и отзыв декларации о соответствии. Однако главная проблема — доказать факт подделки и отличить её от «кумысного напитка», который формально не является нарушением, а просто другим продуктом.