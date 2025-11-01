0
Нашли эликсир долголетия?: в Башкирии пообещали жизнь дольше 75 лет к 2027 году

Власти Башкирии опубликовали амбициозный прогноз: средняя продолжительность жизни в республике должна перевалить за 75 лет уже к 2027 году. Разбираемся, за счёт чего хотят добиться таких цифр.
люди идут по улице города
В правительстве республики, похоже, нашли эликсир долголетия. Согласно новому прогнозу социально-экономического развития, который изучили журналисты РБК Уфа, средняя продолжительность жизни в Башкирии должна превысить отметку в 75 лет уже во второй половине 2027 года. Это часть большого плана по улучшению демографии в регионе.

Содержание
  1. Амбиции в цифрах
  2. Откуда такой оптимизм?
  3. Рецепт долголетия по-башкирски

Амбиции в цифрах

Цифры выглядят оптимистично, но с нюансами. Если по итогам 2024 года средний показатель был на уровне 72 лет, то к 2025-му его планируют поднять до 73,77 года. А вот в 2026-м ожидается странная просадка до 71,55 года, но уже к концу того же года — резкий рост до 74,81. Финальная цель — 75,63 года в 2027-м и 76,32 к концу 2028-го.

Откуда такой оптимизм?

Республиканские цели вписываются в общероссийский тренд. Президент Владимир Путин ранее поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году, а к 2036-му — до 81 года. Так что Башкирия идёт в ногу с федеральными установками.

Эксперты объясняют нынешний рост показателей так называемым компенсационным эффектом после пандемии. По словам специалистов, в ковидные годы ушли из жизни многие люди из групп риска, что сократило потенциал смертности на последующие несколько лет. Кроме того, позитивно сказалось снижение младенческой смертности и смертности среди молодых людей 25–35 лет.

Рецепт долголетия по-башкирски

Чтобы достичь поставленных целей, в регионе активно работают по нацпроекту «Здравоохранение». Только на борьбу с главными причинами смертности — сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — в медучреждения поставили оборудования на сумму более 392 млн рублей. Это уже помогает выявлять болезни на ранних стадиях.

Кроме того, упор делается на профилактику. В 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли 65% взрослого населения. В республике создали целую сеть сосудистых центров, что помогло снизить смертность от инфарктов и инсультов на 11,2%. А доступность высокотехнологичной медпомощи за год выросла на 22%.

Не забывают и про сельскую местность. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 по 2025 год в Башкирии запланировано строительство почти 300 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и десятков врачебных амбулаторий. Всё это в комплексе и должно обеспечить жителям республики несколько дополнительных лет жизни.

