Население Башкирии сократилось на 22 тысячи человек за год

Башкирия продолжает терять население: за год республика лишилась 22 тысяч человек. Сёла стремительно пустеют из-за оттока жителей в города и естественной убыли. На этом фоне власти зафиксировали и тревожный рост числа инвалидов.

Демографическая ситуация в Башкирии продолжает вызывать тревогу. Согласно данным, приведённым в региональной программе по медицинской реабилитации, всего за год население республики сократилось на 22 тысячи человек, и на начало 2025 года составило чуть более 4 миллионов.

Основной удар пришёлся на сельскую местность. За 2023 год деревни и сёла потеряли 15,3 тысячи жителей. Из них 8,1 тысячи — это мигранты, уехавшие в города, а 7,2 тысячи — естественная убыль, когда смертность превышает рождаемость. В итоге доля сельского населения в республике сократилась до 37,4%.

В то же время доля городского населения, наоборот, немного выросла — на 2 тысячи человек. Этот прирост обеспечен исключительно за счёт миграции, что подтверждает общую тенденцию: люди продолжают переезжать из сёл в города в поисках лучшей жизни и работы.

Ещё один тревожный показатель, отражённый в документе, — рост числа людей с инвалидностью. После почти десятилетнего периода снижения (с 2014 по 2022 год) в 2023 году их количество внезапно выросло более чем на 5 тысяч человек. Теперь в республике проживает почти 250 тысяч инвалидов, что составляет 6% от всего населения.