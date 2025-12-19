Налоговая Башкирии лишит должников льготной ставки по транспортному налогу с 1 января

С 1 января 2026 года автовладельцы Башкирии, у которых есть задолженность по налогам, потеряют право на пониженные ставки. Чтобы сохранить скидку и не переплачивать в двойном размере, нужно погасить все долги до конца декабря.

Суть изменений

С нового года меняется порядок расчета транспортного налога. Раньше пониженная ставка действовала для большинства водителей автоматически. Теперь это привилегия только для добросовестных плательщиков, сообщает пресс-служба республиканского УФНС.

Правило простое: если на 1 января 2026 года в системе ФНС числится долг (даже минимальный), налог на автомобиль пересчитают по полному тарифу.

Сколько вы потеряете

Из-за долгов сумма в квитанции вырастет в 1,5–2,5 раза. Налоговая служба привела расчеты для популярных автомобилей:

Lada Granta (87 л.с.)

Со скидкой: 870 ₽

С долгом: 2 175 ₽

Kia Rio (123 л.с.)

Со скидкой: 2 460 ₽

С долгом: 4 305 ₽

Что делать сейчас

У вас осталось меньше двух недель, чтобы проверить и закрыть долги. Не откладывайте на 31 декабря: банковский перевод может идти несколько дней, и деньги не успеют зачислиться на счет казначейства.

Проверьте задолженность. Используйте «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или приложение «Налоги ФЛ». Оплатите счета. Погасите все пени и штрафы. Убедитесь в зачислении. Проверьте, что в личном кабинете исчезла сумма долга.

Кого освободили от налога

Для некоторых категорий льготы сохранили или продлили независимо от общих правил:

Решение об ужесточении правил депутаты Курултая приняли в ноябре 2024 года. Цель поправок — мотивировать водителей платить налоги вовремя и сократить дефицит бюджета. Параллельно власти ввели налоговые послабления для логистических парков, чтобы привлечь инвестиции в регион.