Налоговая Башкирии лишит должников льготной ставки по транспортному налогу с 1 января

Суть изменений
С нового года меняется порядок расчета транспортного налога. Раньше пониженная ставка действовала для большинства водителей автоматически. Теперь это привилегия только для добросовестных плательщиков, сообщает пресс-служба республиканского УФНС.
Правило простое: если на 1 января 2026 года в системе ФНС числится долг (даже минимальный), налог на автомобиль пересчитают по полному тарифу.
Сколько вы потеряете
Из-за долгов сумма в квитанции вырастет в 1,5–2,5 раза. Налоговая служба привела расчеты для популярных автомобилей:
Lada Granta (87 л.с.)
- Со скидкой: 870 ₽
- С долгом: 2 175 ₽
Kia Rio (123 л.с.)
- Со скидкой: 2 460 ₽
- С долгом: 4 305 ₽
Что делать сейчас
У вас осталось меньше двух недель, чтобы проверить и закрыть долги. Не откладывайте на 31 декабря: банковский перевод может идти несколько дней, и деньги не успеют зачислиться на счет казначейства.
- Проверьте задолженность. Используйте «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или приложение «Налоги ФЛ».
- Оплатите счета. Погасите все пени и штрафы.
- Убедитесь в зачислении. Проверьте, что в личном кабинете исчезла сумма долга.
Кого освободили от налога
Для некоторых категорий льготы сохранили или продлили независимо от общих правил:
- Участники СВО и их семьи. Освобождены от уплаты налога за один автомобиль еще на год (за 2025 год).
- «Почта России». Получит скидку 50% на транспортный налог на ближайшие три года для поддержки отделений на селе.
Решение об ужесточении правил депутаты Курултая приняли в ноябре 2024 года. Цель поправок — мотивировать водителей платить налоги вовремя и сократить дефицит бюджета. Параллельно власти ввели налоговые послабления для логистических парков, чтобы привлечь инвестиции в регион.