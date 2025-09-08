0
20 часов
Новости

На Землю надвигается мощная магнитная буря: известна дата

На Башкирию надвигается мощная магнитная буря красного уровня. Удар ожидается вечером в воскресенье, 14 сентября, и продлится до конца понедельника.
черный выброс на солнце
Метеозависимым жителям Башкирии стоит приготовиться к непростым выходным. Как сообщают астрофизики, уже в это воскресенье, 14 сентября, планету накроет мощное возмущение магнитного поля. Пик придётся на вечер и затянется до конца следующего дня.

Причина —активность на Солнце. Специалисты зафиксировали там накопление колоссального объёма энергии, который вот-вот вырвется наружу. Часть этого потока пролетит мимо, но кусок солнечного ветра летит прямо к нам.

Мощность удара оценивают в пять баллов из восьми. Это уже красная зона, так что последствия могут ощутить не только люди, но и техника. Возможны сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи.

Для людей это чревато головными болями, бессонницей и скачками давления. Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердцем.

