На Солнце произошла мощная вспышка класса X1.9, третья по силе в 2025 году

Минувшей ночью на Солнце произошёл мощный взрыв, однако на нашей планете это почти никак не отразилось, сообщают из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Единственным последствием стали незначительные помехи в радиосвязи.
Событию присвоили класс X1.9, что делает его третьим по силе в 2025 году. Выброшенные облака плазмы, которые обычно вызывают магнитные бури, устремились вверх, к северному полюсу Солнечной системы. Почему поток не пошёл прямо к Земле, для учёных остаётся загадкой, но они предполагают наличие некоего блокирующего фактора.
Виновником переполоха стала активная область №4114. Именно она произвела самый крупный взрыв за июнь примерно в 02:50 по московскому времени. Этот солнечный регион вообще держит астрономов в напряжении всю последнюю неделю, регулярно генерируя всплески активности.
Нынешний взрыв уступает по мощности лишь двум другим событиям этого года. Рекордсменами остаются вспышки 14 мая (уровень X2.7) и 23 февраля (уровень X2.0). Сегодняшнее явление хоть и было мощным, но прошло для нас почти бесследно.
Всего в 2025 году астрономы насчитали уже 9 вспышек высшего X-класса. По прогнозам экспертов СКФУ, пиковая активность светила сохранится до 2026 года, а подобные события будут происходить ежемесячно или чаще. Согласно последним исследованиям, солнечный максимум 25-го цикла мог уже пройти свой пик в августе-ноябре 2024 года, превысив все научные прогнозы.