На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.

Исследование платформы hh.ru показало интересный тренд на рынке труда Башкирии. Местные компании готовы платить новым сотрудникам больше, чем те ожидают получить.

По итогам октября работодатели республики подняли медианную зарплату до 79,8 тысяч рублей, что на 6% больше, чем в сентябре. Однако аппетиты самих жителей оказались скромнее — они ищут работу с медианным окладом в 70 тысяч.

На фоне соседей по Приволжскому федеральному округу Башкирия выглядит уверенно. Средний предлагаемый заработок в ПФО остановился на отметке 70,1 тысяч рублей. По общему числу вакансий республика заняла четвёртое место в округе.

Всего за октябрь компании разместили 22,9 тысячи предложений о работе. Самый острый кадровый голод — на операторов колл-центров, на них пришлось 7% всех вакансий. Столько же требуется и водителей. В тройку лидеров по спросу также вошли разнорабочие.

Соискатели проявили высокую активность, обновив или создав более 185 тысяч резюме. Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая уточнила, что больше всего люди хотели устроиться менеджерами по продажам, администраторами и водителями.

Рост предлагаемых зарплат происходит на фоне исторически низкой безработицы в регионе. По данным Росстата, во втором квартале 2025 года её уровень в республике составлял всего 1,6%. Это один из самых низких показателей за последние несколько лет, что заставляет компании активнее бороться за кадры.

В сравнении с общероссийскими показателями, башкирский рынок труда тоже выглядит конкурентоспособным. По данным Росстата на апрель 2025 года, медианная зарплата по стране составляла 73,9 тысяч рублей. Это значит, что октябрьские предложения в Башкирии уже превысили средний уровень по России.

Однако высокий спрос и рост зарплат подогревают и инфляцию. В сентябре 2025 года годовая инфляция в Башкортостане ускорилась до 8,23%, что оказалось выше, чем в среднем по стране.