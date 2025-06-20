На ПМЭФ предложили попробовать башкирскую кухню за 25 тысяч рублей

Корреспонденты «Фонтанки» выяснили астрономические расценки заведения башкирской кухни на главном экономическом событии года. Участники форума могут отведать полуторакилограммовый набор местных деликатесов, который обойдется в круглую сумму.

Спецпредложение включает мясные башкирские изыски, тако с томленым гусем и вишней, бешбармак с гусем и казы, дуэт конины с гарниром. Завершает гастрономическое путешествие чайная церемония с коробочкой десерта. Вес всего набора составляет 1,7 килограмма.

Отдельные позиции тоже не отличаются демократичностью. Ассорти благородных сыров потянет на 8,3 тысячи, сезонные фрукты с ягодами — на 7,9 тысячи рублей. Запеченный гусь с гарниром «Губадия» стоит 3,9 тысячи, столько же просят за филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами.

Более скромные аппетиты можно утолить салатом с подкопченным ростбифом из конины за 2,3 тысячи или крем-супом из тыквы с крабом за 2,5 тысячи рублей. Впрочем, даже эти позиции кусаются для обычного посетителя.

По сравнению с прошлогодним форумом цены заметно подскочили. Тот же запеченный гусь с гарниром в 2024-м стоил 2,7 тысячи рублей, а салат с ростбифом из конины — 1,8 тысячи. Рост составил около 30-40 процентов.

Такое подорожание вписывается в общую картину по республике. Инфляция в Башкирии в мае ускорилась до 9,6%, при этом продукты питания подорожали на 12,36% в годовом выражении. Особенно сильно выросли цены на овощи — картофель подорожал на 64,65%, а столовая свекла на 65,58% с начала года.

Эксперты отмечают снижение покупательского спроса на подорожавшие продукты в регионе. Жители Башкирии стали на треть реже покупать сливочное масло после роста его цены на 33%, а спрос на индейку упал на 30% при подорожании на 17%.