На одного безработного в Башкирии приходится четыре вакансии

Дефицит кадров в республике продолжает расти

В Башкирии сложилась необычная ситуация на рынке труда: количество вакансий в четыре раза превышает число официальных безработных. Если вы ищете работу или хотите её сменить, сейчас для этого хорошее время. Рассказываем, что происходит и как государство помогает жителям республики.

Что с работой и зарплатами

По данным Минтруда Башкирии на июль 2025 года, в регионе зарегистрировано 9 тысяч безработных — на 11% меньше, чем год назад. При этом работодатели ищут 37 тысяч сотрудников.

Дефицит кадров продолжает расти. В этом году предприятиям нужно 83 тысячи новых работников, а к 2029 году эта цифра, по прогнозам, увеличится до 102 тысяч.

Кого ищут в первую очередь

Семь из десяти вакансий — это рабочие специальности. Специалисты нужны на заводы, в строительные компании и на производство. Например, уфимские предприятия УМПО и «Гидравлика» испытывают острую потребность в кадрах и готовы нанимать сотрудников даже из других районов Башкирии.

Несмотря на кадровый голод, риски увольнения тоже есть: более 2 тысяч человек могут потерять работу в ближайшее время. Это на 50% больше, чем в начале года.

Как государство помогает найти работу или получить новую профессию

Чтобы помочь людям найти работу, а предприятиям — закрыть вакансии, в республике действует несколько программ поддержки.

Бесплатное обучение. Если у сосискателя нет нужной квалификации, государство поможет её получить. В этом году обучение пройдут почти 5 тысяч человек, включая безработных, людей старше 50 лет и женщин в декрете. Особое внимание уделяется подготовке кадров для оборонных предприятий.

Образовательные сертификаты. Можно получить сертификат и самостоятельно выбрать программу профессионального обучения. Программа доступна безработным, пенсионерам, женщинам в отпуске по уходу за ребёнком, а также участникам СВО и их семьям. В первом полугодии 2025 года ими уже воспользовались 313 человек.

Помощь с переездом. Программа «Мобильность 2.0» компенсирует расходы работодателям, которые нанимают сотрудников из других городов и районов Башкирии. Так, в этом году 26 специалистов переехали в Уфу для работы на заводах УМПО и «Гидравлика».

Работа рядом с домом. Проект «Башкирская вахта» помогает жителям найти работу на местных предприятиях, чтобы им не приходилось уезжать на заработки в другие регионы. С начала проекта только на УМПО трудоустроились 659 человек.