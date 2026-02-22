На АЗС «Башнефть» в Башкирии вновь подорожал бензин

Крупнейшая сеть автозаправок республики подняла розничные цены на все марки бензина на 30 копеек за литр.

Автозаправочная сеть «Башнефть» в третий раз с начала 2026 года повысила стоимость топлива. Цена всех марок бензина выросла на 30 копеек за литр. Стоимость зимнего дизтоплива осталась прежней — 74,60 рубля, сообщает РБК-Уфа.

Сейчас литр АИ-92 стоит 60,55 рубля, АИ-92 ATUM — 61,90 рубля. АИ-95 продают по 64,55 рубля, АИ-95 ATUM — по 65,80 рубля. АИ-100 обходится в 86,65 рубля.

Для крупнейшей заправочной сети Башкирии это уже второе повышение за февраль. Предыдущий раз цены выросли на те же 30 копеек — 4 февраля. Первый раз в текущем году сеть обновила ценники в новогоднюю ночь — 1 января.