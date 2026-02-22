0
6 часов
Новости

На АЗС «Башнефть» в Башкирии вновь подорожал бензин

Крупнейшая сеть автозаправок республики подняла розничные цены на все марки бензина на 30 копеек за литр.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Автозаправочная сеть «Башнефть» в третий раз с начала 2026 года повысила стоимость топлива. Цена всех марок бензина выросла на 30 копеек за литр. Стоимость зимнего дизтоплива осталась прежней — 74,60 рубля, сообщает РБК-Уфа.

Сейчас литр АИ-92 стоит 60,55 рубля, АИ-92 ATUM — 61,90 рубля. АИ-95 продают по 64,55 рубля, АИ-95 ATUM — по 65,80 рубля. АИ-100 обходится в 86,65 рубля.

Для крупнейшей заправочной сети Башкирии это уже второе повышение за февраль. Предыдущий раз цены выросли на те же 30 копеек — 4 февраля. Первый раз в текущем году сеть обновила ценники в новогоднюю ночь — 1 января.

Похожие записи
0
03.02.2026
Экономика

Башкирия в середнячках: сколько бензина может купить среднестатистический житель республики

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башкортостан занял 43-е место в рейтинге доступности бензина по России. На среднюю зарплату местного жителя можно купить чуть больше тысячи литров АИ-92.
0
30.01.2026
Новости

АИ-95 уже по 65,25 рубля: Росстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Башкирии

заправочный пистолет в баке автомобиля
Опубликованы данные еженедельного мониторинга цен на АЗС региона. Статистика фиксирует удорожание популярных марок бензина и дизельного топлива.
0
22.01.2026
Экономика

Стоимость бензина в Башкирии увеличилась на три копейки за неделю

заправочные пистолеты
Средняя цена топлива в Башкирии выросла на 0,05 процента за неделю. С начала прошлого года стоимость бензина увеличилась более чем на восемь процентов.
0
16.12.2025
Дороги и транспорт

«Башнефть» начала компенсировать ремонт заглохших после заправки автомобилей

заправочный пистолет в баке автомобиля
«Башнефть» начала выплачивать компенсации водителям, чьи машины сломались после заправки в Шакше. Об этом пострадавший рассказал каналу «Честный Репортаж».
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.