«Мы башкиры из Пензы»: Павел Воля рассказал, как его семья полюбила Башкирию

Шоумен Павел Воля назвал Башкирию своим вторым домом. Его дети настолько прониклись регионом, что называют себя «башкирами из Пензы», а сын даже взялся за язык

Дети Павла Воли теперь именуют себя «башкирами из Пензы». Главный комик страны настолько проникся республикой, что считает её своей второй родиной, а его наследники полностью разделяют эту любовь.

Всё это шоумен поведал, отвечая на, казалось бы, простой вопрос о любимых национальных блюдах на шоу у Басты. Оказалось, что в семье Воли-Утяшевой башкирские традиции — не пустой звук. В доме всегда найдётся настойка «Агидельчик» на случай простуды, а на Новый год вся семья лепит манты.

Корни этой привязанности понятны. Супруга комика, Ляйсан Утяшева, родом из Альшеевского района республики, и семья часто там гостит. Сам Воля признался, что обожает регион за живописные места и, главное, за людей.

Эта любовь оказалась заразительной. Его сын Роберт, вдохновившись местным колоритом, даже начал изучать башкирский язык. А дети, по словам отца, — главные фанаты Башкортостана.

Такие тёплые чувства Воля демонстрирует не только на словах. Его интерес к культуре региона — это целый культурный мост между столицей и Уфой. Например, в мае 2025 года он пригласил на своё федеральное шоу популярную башкирскую группу AY YOLA, познакомив со своим зрителем их уникальное творчество.