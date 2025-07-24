«Мы башкиры из Пензы»: Павел Воля рассказал, как его семья полюбила Башкирию

Шоумен Павел Воля назвал Башкирию своим вторым домом. Его дети настолько прониклись регионом, что называют себя «башкирами из Пензы», а сын даже взялся за язык ©Gaz Live
Дети Павла Воли теперь именуют себя «башкирами из Пензы». Главный комик страны настолько проникся республикой, что считает её своей второй родиной, а его наследники полностью разделяют эту любовь.
Всё это шоумен поведал, отвечая на, казалось бы, простой вопрос о любимых национальных блюдах на шоу у Басты. Оказалось, что в семье Воли-Утяшевой башкирские традиции — не пустой звук. В доме всегда найдётся настойка «Агидельчик» на случай простуды, а на Новый год вся семья лепит манты.
Корни этой привязанности понятны. Супруга комика, Ляйсан Утяшева, родом из Альшеевского района республики, и семья часто там гостит. Сам Воля признался, что обожает регион за живописные места и, главное, за людей.
Эта любовь оказалась заразительной. Его сын Роберт, вдохновившись местным колоритом, даже начал изучать башкирский язык. А дети, по словам отца, — главные фанаты Башкортостана.
- Почему именно «башкиры из Пензы»? Откуда вторая часть?
Эта забавная формулировка — идеальный микс происхождения обоих родителей. Мама, Ляйсан Утяшева, — уроженка Башкирии, носительница башкирской культуры и традиций. А папа, Павел Воля, родился и вырос в Пензе. Таким образом, дети с юмором объединили свои корни, показав, что они в равной степени наследники и башкирской, и пензенской идентичности.
- Откуда у сына такая любовь к башкирскому языку? Это инициатива родителей?
Это, скорее, естественное следствие тесного общения с семьёй. Ляйсан Утяшева неоднократно рассказывала, что её бабушка и дедушка, живущие в республике, говорят по-башкирски. Сама Ляйсан, хоть и не владеет языком в совершенстве, понимает его и часто использует в общении с родными. Сын Роберт, проводя много времени с прабабушкой, впитал эту атмосферу и проявил интерес к изучению языка, который является неотъемлемой частью его семейной истории.
- Что такое настойка «Агидельчик», о которой говорит Воля? Это какое-то лекарство?
«Агидель» (или, как ласково сказал Воля, «Агидельчик») — это не лекарство, а знаменитый башкирский бальзам. Он считается визитной карточкой республики наряду с мёдом. В его состав входит более 20 видов трав, ягод и кореньев, собранных в экологически чистых районах Башкирии. Обычно его добавляют по чайной ложке в чай для укрепления иммунитета и общего тонуса, особенно в период простуд.
- Семья действительно так часто бывает в Башкирии?
Да, и это не просто визиты вежливости. Ляйсан с семьёй регулярно приезжает в свой родной посёлок Раевский, чтобы навестить родных, в первую очередь — любимую бабушку. Эти поездки — не светские выходы, а тёплые семейные встречи. Ляйсан часто делится в соцсетях кадрами, где они вместе с бабушкой готовят традиционные башкирские блюда, например, кыстыбый. Недавно она также принимала участие в съёмках фильма «Самоволка», которые проходили в живописных местах Башкирии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.