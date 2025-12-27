МВД РФ: с 20 января 2026 года выезд детей за границу будет возможен только по загранпаспорту

С 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне смогут выезжать из страны только по загранпаспорту. Свидетельства о рождении больше не подойдут для пересечения границы, даже если семья едет в Беларусь или Абхазию.

Новые правила касаются всех зарубежных направлений. Главное изменение затронет страны, куда раньше детей до 14 лет пускали по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. С 20 января пограничники перестанут выпускать детей в эти республики без личного загранпаспорта.

Об изменениях предупредили в управлении по вопросам миграции МВД. Ведомство уточняет: свидетельство о рождении исключили из перечня документов на выезд из РФ. Оно больше не подтверждает право ребенка пересекать границу.

Исключение для подростков

Если ребенку исполнилось 14 лет и он уже получил внутренний российский паспорт, оформлять «загран» для поездок в ближнее зарубежье необязательно. Подростки могут выезжать в страны Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), а также в Абхазию и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Детям до 14 лет загранпаспорт нужен в любом случае.

Как вернуться домой

Если ребенок выехал из России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, проблем на обратном пути не возникнет. Пограничники пропустят его домой по тому документу, с которым он выезжал. Новые требования касаются только процедуры выезда из страны.

Власти последовательно ужесточают контроль за выездом несовершеннолетних. Ранее пограничная служба ФСБ начала требовать подтверждение гражданства для детей до 14 лет. Родителей обязали ставить на свидетельство о рождении специальную красную печать (штамп о гражданстве) или предъявлять вкладыш. Без этой отметки детей перестали выпускать за рубеж.

Оформление загранпаспорта сейчас занимает от одного до трех месяцев, в зависимости от места подачи заявления (по прописке или по месту пребывания). Эксперты советуют не откладывать визит в МФЦ, чтобы успеть получить документы к началу отпускного сезона.