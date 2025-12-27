0
4 часа
Новости

МВД РФ: с 20 января 2026 года выезд детей за границу будет возможен только по загранпаспорту

С 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне смогут выезжать из страны только по загранпаспорту. Свидетельства о рождении больше не подойдут для пересечения границы, даже если семья едет в Беларусь или Абхазию.
паспорт
©rutube

Новые правила касаются всех зарубежных направлений. Главное изменение затронет страны, куда раньше детей до 14 лет пускали по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. С 20 января пограничники перестанут выпускать детей в эти республики без личного загранпаспорта.

Об изменениях предупредили в управлении по вопросам миграции МВД. Ведомство уточняет: свидетельство о рождении исключили из перечня документов на выезд из РФ. Оно больше не подтверждает право ребенка пересекать границу.

Исключение для подростков

Если ребенку исполнилось 14 лет и он уже получил внутренний российский паспорт, оформлять «загран» для поездок в ближнее зарубежье необязательно. Подростки могут выезжать в страны Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), а также в Абхазию и Южную Осетию по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Детям до 14 лет загранпаспорт нужен в любом случае.

Как вернуться домой

Если ребенок выехал из России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, проблем на обратном пути не возникнет. Пограничники пропустят его домой по тому документу, с которым он выезжал. Новые требования касаются только процедуры выезда из страны.

Власти последовательно ужесточают контроль за выездом несовершеннолетних. Ранее пограничная служба ФСБ начала требовать подтверждение гражданства для детей до 14 лет. Родителей обязали ставить на свидетельство о рождении специальную красную печать (штамп о гражданстве) или предъявлять вкладыш. Без этой отметки детей перестали выпускать за рубеж.

Оформление загранпаспорта сейчас занимает от одного до трех месяцев, в зависимости от места подачи заявления (по прописке или по месту пребывания). Эксперты советуют не откладывать визит в МФЦ, чтобы успеть получить документы к началу отпускного сезона.

Похожие записи
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии экипаж автобуса лишили премии за высадку школьника в мороз

дорожный знак автобусная остановка
Кондуктор и водитель «Башавтотранса» остались без новогодних выплат. Они выгнали 14-летнего подростка из салона в 20-градусный мороз из-за отсутствия денег на карте.
0
05.12.2025
Экономика

Банки усилили контроль за выдачей наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

пользователь за ноутбуком с банковской картой
С начала осени банки обязаны анализировать все попытки снятия наличных. При выявлении признаков мошенничества вводится временное ограничение на выдачу средств.
0
03.12.2025
Здоровье

Часть популярных «жиросжигателей» уберут с маркетплейсов по всей стране. Что запретили и чем это грозит покупателям и продавцам

таблетки в руках
Правительство РФ внесло в список сильнодействующих веществ ряд препаратов, продававшихся как спортивное питание. Теперь их оборот грозит уголовной статьей.
0
01.12.2025
Экономика

В России хотят упразднить статус индивидуального предпринимателя

депутаты в госдуме
В Госдуме сообщили о планах ликвидировать статус ИП для борьбы с «серыми» схемами. Предпринимателей переведут в формат юридических лиц после 2029 года.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

пятитысячные рублевые купюры
Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

пятитысячные купюры на столе
Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.