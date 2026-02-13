МВД РФ: мошенники научились восстанавливать данные с закрашенных фото банковских карт

В Министерстве внутренних дел заявили, что стандартные инструменты редактирования фото не обеспечивают полную защиту банковских данных при пересылке.

МВД России предупреждает: отправлять фотографии банковских карт в мессенджерах небезопасно, даже если вы закрасили номер, срок действия и имя владельца в графическом редакторе. Стандартные инструменты обработки изображений не удаляют информацию полностью, а лишь скрывают её, оставляя лазейки для злоумышленников. Об этом 12–13 февраля 2026 года сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД.

Почему редактор в телефоне не спасает

Инструменты «маркер» или «кисть» в смартфонах часто имеют неполную непрозрачность. Даже если визуально цифры кажутся скрытыми под слоем цвета, при изменении яркости и контрастности исходный текст начинает просвечивать. Мошенники используют специальные фильтры, чтобы «проявить» спрятанные реквизиты.

Функция размытия (блюр) также ненадежна. Это не удаление информации, а математическое искажение изображения. Существуют алгоритмы, которые проводят обратную операцию и восстанавливают исходный вид символов. Особенно легко дешифруются стандартные шрифты, которые используют банки для эмбоссирования карт.

Еще одна угроза скрыта в самом файле. Некоторые приложения при редактировании сохраняют не только итоговую картинку, но и историю изменений или оригинал в метаданных. Технически подготовленный человек может «откатить» правки и увидеть фото в первозданном виде.

Как защитить деньги

Самый надежный способ передать реквизиты — отправить номер карты текстовым сообщением. Это исключает перехват изображения и удобно для отправителя, которому достаточно скопировать цифры в приложение банка.

Если отправить изображение необходимо, не полагайтесь на цифровые маркеры. Закройте конфиденциальные данные физическим предметом — листом бумаги, монетой или рукой — прямо во время съемки. Альтернативный вариант — кадрировать (обрезать) фотографию так, чтобы в кадр попала только нужная часть карты, а CVV-код и срок действия остались за пределами снимка.

Ответственность за банковские карты

Ранее издание «Ньюс-Баш» писало об ужесточении законодательства в сфере оборота банковских карт. Риски касаются не только утечки данных, но и добровольной передачи карт третьим лицам.

С июня 2025 года действуют поправки, направленные на борьбу с дропперами — посредниками, которые помогают мошенникам выводить украденные средства. За передачу, приобретение или использование чужих электронных средств платежа для незаконных операций грозит уголовная ответственность: до 6 лет лишения свободы и крупные штрафы.