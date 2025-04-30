Музей Элвина Грея проверила прокуратура

Экспозиция размещена не по назначению

Звёздный музей Элвина Грея под Набережными Челнами оказался на грани закрытия. Артисту, который собрал свою коллекцию прямо в одном из местных ресторанов деревни Белоус в Татарстане, теперь угрожают официальные проверки, сообщают «Челнинские известия».

Повод для шумихи нашел юрист Михаил Надеждин. Правозащитник посчитал, что музей — не просто комната с барабанами и сценическими костюмами. По его мнению, звёздный уголок должен встать под лупу прокуратуры и пройти фильтр Минкульта. Бумагу Надеждин отправил, как только появились слухи, что экспозицию собираются расширять.

Правоохранители на сигнал среагировали оперативно — выехали на место, но нашли совсем не то, что ожидали. Оказалось, музей Элвина Грея построили на земле, которая вообще-то предназначена для сельского хозяйства. А тут — фото певца на стенах и микрофон на витрине.

Владельцев ресторана быстро поставили перед фактом: такие вещи — нарушение. Им выписали официальное предупреждение и напомнили, что арт-объекты на грядках пахать не должны.