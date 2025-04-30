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Музей Элвина Грея проверила прокуратура

Экспозиция размещена не по назначению
Элвин Грей
© Элвин Грей/ВК

Звёздный музей Элвина Грея под Набережными Челнами оказался на грани закрытия. Артисту, который собрал свою коллекцию прямо в одном из местных ресторанов деревни Белоус в Татарстане, теперь угрожают официальные проверки, сообщают «Челнинские известия».

Повод для шумихи нашел юрист Михаил Надеждин. Правозащитник посчитал, что музей — не просто комната с барабанами и сценическими костюмами. По его мнению, звёздный уголок должен встать под лупу прокуратуры и пройти фильтр Минкульта. Бумагу Надеждин отправил, как только появились слухи, что экспозицию собираются расширять.

Правоохранители на сигнал среагировали оперативно — выехали на место, но нашли совсем не то, что ожидали. Оказалось, музей Элвина Грея построили на земле, которая вообще-то предназначена для сельского хозяйства. А тут — фото певца на стенах и микрофон на витрине.

Владельцев ресторана быстро поставили перед фактом: такие вещи — нарушение. Им выписали официальное предупреждение и напомнили, что арт-объекты на грядках пахать не должны.

Элвин Грей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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