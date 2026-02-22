Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

Глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин предупредил о участившихся случаях ложных сборов средств. Неизвестные размещают в интернете объявления с просьбой перечислить деньги якобы на строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе.
Муфтий подчеркнул, что мечеть возводит фонд «Иман-Башкортостан». Фонд реализует проект при содействии ДУМ республики и главы региона Радия Хабирова.
По словам Биргалина, любые лица и организации, объявляющие сбор средств без ведома духовного управления и официального фонда, действуют незаконно. Эти инициативы не имеют отношения к строительству мечети.