Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

Похожие записи

Уфа готовит территорию под третье кладбище за северной промзоной Городские власти подтвердили планы обустройства нового места захоронений рядом с действующим десятым кладбищем Уфы.

В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.

Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.

В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.

Мэрия Уфы начнет строительство двух снегоплавильных станций в конце 2026 года Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о разработке проектов двух новых снегоплавильных пунктов. Строительно-монтажные работы запланированы на конец текущего года.

ДУМ Башкирии установило размеры фитр-садака и нисаба на Рамадан-2026 Духовное управление мусульман опубликовало размеры фитр-садака, фидии и нисаба на 2026 год. В материале — утверждённые суммы выплат и пороги накоплений для верующих.