Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

Айнур Биргалин заявил, что в интернете появились фейковые призывы жертвовать деньги на строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».
мечеть ар-рахим
©Радий Хабиров / Telegram

Глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин предупредил о участившихся случаях ложных сборов средств. Неизвестные размещают в интернете объявления с просьбой перечислить деньги якобы на строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

Муфтий подчеркнул, что мечеть возводит фонд «Иман-Башкортостан». Фонд реализует проект при содействии ДУМ республики и главы региона Радия Хабирова.

По словам Биргалина, любые лица и организации, объявляющие сбор средств без ведома духовного управления и официального фонда, действуют незаконно. Эти инициативы не имеют отношения к строительству мечети.

Похожие записи
0
22.02.2026
Дороги и транспорт

В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты

дорожный знак автобусная остановка
В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.
0
22.02.2026
Культура

Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

деньги в кошельке
Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.
0
20.02.2026
Криминал

В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей

в зале суда
В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.
0
19.02.2026
Здоровье

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

игла шприца
Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.
0
18.02.2026
Новости

Мэрия Уфы начнет строительство двух снегоплавильных станций в конце 2026 года

вывоз снега
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о разработке проектов двух новых снегоплавильных пунктов. Строительно-монтажные работы запланированы на конец текущего года.
0
18.02.2026
Новости

ДУМ Башкирии установило размеры фитр-садака и нисаба на Рамадан-2026

полумесяц на куполе мечети
Духовное управление мусульман опубликовало размеры фитр-садака, фидии и нисаба на 2026 год. В материале — утверждённые суммы выплат и пороги накоплений для верующих.
0
18.02.2026
Криминал

Уфимец получил условный срок за избиение 9-летнего мальчика палкой

дверь с табличкой судья
Калининский райсуд Уфы приговорил мужчину к условному сроку. Он избил 9-летнего мальчика палкой, после конфликта между детьми. Вину подсудимый не признал.
