МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
кошелек с пятитысячными купюрами
Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан озвучила точные цифры будущего минимального размера оплаты труда. Показатель официально зафиксирован.

С 1 января 2026 года работодатели региона обязаны выплачивать сотрудникам не менее 31 156 рублей 95 копеек в месяц. Данная сумма формируется из федерального базового значения и районного коэффициента в 15%, действующего на территории республики. По сравнению с 2025 годом, когда МРОТ составляет 25 806 рублей, индексация достигнет 20,7%.

На федеральном уровне базовый размер минимальной оплаты труда установлен в 27 093 рубля. Соответствующий закон депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении 20 ноября. Данное решение реализует поручение президента по обеспечению опережающего роста доходов граждан: к 2035 году общероссийский минимум должен составлять не менее 35 тысяч рублей.

В Министерстве труда РФ прогнозируют, что повышение затронет заработные платы около 4,6 млн работников по всей стране. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой в 2026 году зафиксируется на отметке 48%. Согласно Трудовому кодексу, выплата заработной платы ниже установленного государственного минимума является нарушением законодательства.

Текущие статистические данные показывают существенную разницу между минимальным и средним заработком в регионе. По информации Башстата, в 2025 году среднемесячная начисленная заработная плата в республике превышает 72 тысячи рублей.

Наиболее высокие доходы традиционно фиксируются в профильных отраслях региона. В сфере добычи полезных ископаемых средний заработок составляет более 100 тысяч рублей, а в секторе информации и связи — около 99 тысяч. Финансовая и страховая деятельность также показывают высокие уровни оплаты труда, значительно превышающие установленный минимум.

