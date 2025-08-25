Московский кастинг-директор высмеяла башкирские имена. Ее пост вызвал скандал

Московский директор по подбору актеров для кино публично поиздевалась над башкирскими именами, назвав их пыткой для дикции. Пост в телеграме вызвал бурю негодования в республике.

«Чуть не умерла со смеху»

Рюрикова рассказала подписчикам о подборе актеров в одном из башкирских театров. Она заявила, что «чуть не умерла со смеху», читая имена кандидатов, потому что они «прямо скажем, не Васи Ивановы». По словам кастинг-директора, чтобы написать и произнести эти имена, «нужно приложить определенные грамматические и артикуляционные усилия».

Особенно Рюрикову удивило имя актрисы Асылгарей Гульбадияновны. Она описала диалог с агентом, который прислал видео пробы без подписи. Когда Рюрикова спросила, кто на видео, ей ответили: «ЭТО АСЫЛГАРЕЙ ГУЛЬБАДИЯНОВНА». Свою реакцию кастинг-директор описала фразой «Я упала».

Реакция общественности

Пост вызвал волну критики. Башкирская общественная активистка Зухра Буракаева потребовала уволить Рюрикову, пишут Пруфы.