Московский кастинг-директор высмеяла башкирские имена. Ее пост вызвал скандал

Московский директор по подбору актеров для кино публично поиздевалась над башкирскими именами, назвав их пыткой для дикции. Пост в телеграме вызвал бурю негодования в республике.
Московский кастинг-директор Светлана Рюрикова публично посмеялась над именами актеров из Башкирии. В своем телеграм-канале с аудиторией 18 тысяч человек она написала, что ей было трудно их произносить. Публикация вызвала резкое возмущение в башкирском сообществе.

«Чуть не умерла со смеху»

Рюрикова рассказала подписчикам о подборе актеров в одном из башкирских театров. Она заявила, что «чуть не умерла со смеху», читая имена кандидатов, потому что они «прямо скажем, не Васи Ивановы». По словам кастинг-директора, чтобы написать и произнести эти имена, «нужно приложить определенные грамматические и артикуляционные усилия».

Особенно Рюрикову удивило имя актрисы Асылгарей Гульбадияновны. Она описала диалог с агентом, который прислал видео пробы без подписи. Когда Рюрикова спросила, кто на видео, ей ответили: «ЭТО АСЫЛГАРЕЙ ГУЛЬБАДИЯНОВНА». Свою реакцию кастинг-директор описала фразой «Я упала».

Реакция общественности

Пост вызвал волну критики. Башкирская общественная активистка Зухра Буракаева потребовала уволить Рюрикову, пишут Пруфы.

«Таких кастинг-директоров, которые падают со смеху от имен представителей народов многонациональной России, надо гнать из профессии. Как это низко и цинично», — написала Буракаева.

