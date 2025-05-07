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Московские рейсы массово посадили в Уфе

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Уфимский аэропорт принял «гостей» из воздушного пространства Москвы после масштабной атаки дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Вчера столичные аэропорты временно закрылись из-за множества беспилотников, летевших в сторону Москвы. Пока московская ПВО сбивала по 105 дронов за ночь, пассажирские самолёты искали, где бы приземлиться.

Не меньше пяти рейсов экстренно посадили в Уфе. Среди них:
— Рейс из жаркой Антальи в Домодедово
— Самолёт из Намангана во Внуково
— Борт из Сочи в Шереметьево
— Ещё один рейс из Сочи во Внуково
— И самолёт из Ташкента во Внуково.

Пассажиры, летевшие с моря и из Азии, внезапно оказались в столице Башкирии. Наверное, не так они планировали своё знакомство с этим городом.

Росавиация объяснила закрытие московских аэропортов «соображениями безопасности».

Уфа Уфа аэропорт
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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