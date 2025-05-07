Уфимский аэропорт принял «гостей» из воздушного пространства Москвы после масштабной атаки дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».
Вчера столичные аэропорты временно закрылись из-за множества беспилотников, летевших в сторону Москвы. Пока московская ПВО сбивала по 105 дронов за ночь, пассажирские самолёты искали, где бы приземлиться.
Не меньше пяти рейсов экстренно посадили в Уфе. Среди них:
— Рейс из жаркой Антальи в Домодедово
— Самолёт из Намангана во Внуково
— Борт из Сочи в Шереметьево
— Ещё один рейс из Сочи во Внуково
— И самолёт из Ташкента во Внуково.
Пассажиры, летевшие с моря и из Азии, внезапно оказались в столице Башкирии. Наверное, не так они планировали своё знакомство с этим городом.
Росавиация объяснила закрытие московских аэропортов «соображениями безопасности».