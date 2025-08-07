Мошенники пугают жителей Башкирии фейковым штормовым предупреждением от МЧС

В соцсетях и мессенджерах Башкирии распространяется поддельный документ от имени МЧС о грядущих ливнях, урагане и возможной эвакуации. В ведомстве официально заявили, что это фейк, созданный мошенниками для запугивания населения, и призвали граждан проверять любую подозрительную информацию.

В Башкирии зафиксирована новая волна мошенничества, нацеленная на создание паники среди населения. В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется фальшивый документ, оформленный как официальный приказ Главного управления МЧС по республике.

В письме утверждается, что на регион с 8 августа обрушатся мощные стихийные бедствия: ливни, шквалистый ветер и, как следствие, подтопления. Для большей убедительности авторы фейка сообщают о якобы формировании добровольческих отрядов и подготовке пунктов временного размещения для эвакуации.

В МЧС по Башкортостану официально опровергли эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что региону никакие стихийные бедствия в ближайшее время не угрожают, а сам документ — грубая подделка.

Представители экстренных служб предупреждают, что злоумышленники меняют тактику. Если раньше они использовали в основном телефонные звонки и сообщения, то теперь перешли к созданию и распространению правдоподобных на вид официальных писем. Их цель — запугать людей и использовать их страх в корыстных целях.

Граждан призывают к бдительности. При получении любых сообщений тревожного характера, особенно от имени официальных ведомств, необходимо проверять их подлинность. Для этого можно обратиться напрямую в госорганы.

МВД по Республике Башкортостан предоставило контактные телефоны, по которым можно уточнить достоверность информации:

Телефон группы по работе с обращениями граждан: +7 (347) 252-63-65

Телефон доверия: +7 (347) 222-87-89.