Мошенники пугают жителей Башкирии фейковым штормовым предупреждением от МЧС

В соцсетях и мессенджерах Башкирии распространяется поддельный документ от имени МЧС о грядущих ливнях, урагане и возможной эвакуации. В ведомстве официально заявили, что это фейк, созданный мошенниками для запугивания населения, и призвали граждан проверять любую подозрительную информацию.
спасатель МЧС
В Башкирии зафиксирована новая волна мошенничества, нацеленная на создание паники среди населения. В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется фальшивый документ, оформленный как официальный приказ Главного управления МЧС по республике.

фейковое письмо
В письме утверждается, что на регион с 8 августа обрушатся мощные стихийные бедствия: ливни, шквалистый ветер и, как следствие, подтопления. Для большей убедительности авторы фейка сообщают о якобы формировании добровольческих отрядов и подготовке пунктов временного размещения для эвакуации.

В МЧС по Башкортостану официально опровергли эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что региону никакие стихийные бедствия в ближайшее время не угрожают, а сам документ — грубая подделка.

Представители экстренных служб предупреждают, что злоумышленники меняют тактику. Если раньше они использовали в основном телефонные звонки и сообщения, то теперь перешли к созданию и распространению правдоподобных на вид официальных писем. Их цель — запугать людей и использовать их страх в корыстных целях.

Граждан призывают к бдительности. При получении любых сообщений тревожного характера, особенно от имени официальных ведомств, необходимо проверять их подлинность. Для этого можно обратиться напрямую в госорганы.

МВД по Республике Башкортостан предоставило контактные телефоны, по которым можно уточнить достоверность информации:

Телефон группы по работе с обращениями граждан: +7 (347) 252-63-65

Телефон доверия: +7 (347) 222-87-89.

Часто задаваемые вопросы
Насколько распространены подобные схемы с использованием имени госорганов в России?
Мошенничество с использованием имен официальных ведомств, таких как МЧС, МВД или ФСБ, является широко распространенной проблемой в России. Злоумышленники постоянно меняют тактику. Если раньше они чаще использовали телефонные звонки, то теперь активно распространяют поддельные документы и сообщения через мессенджеры и социальные сети. Они создают фальшивые аккаунты с эмблемами ведомств и используют технологии подмены номеров, чтобы выдать себя за представителей власти. В июле 2025 года ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность нескольких мошеннических колл-центров, которые обманули граждан на сумму более 200 миллионов рублей, что свидетельствует о масштабе проблемы.
Какие цели преследуют мошенники, рассылая такие фейковые предупреждения?
Основная цель мошенников — не просто посеять панику, а использовать страх и доверие граждан в корыстных целях. Схема часто состоит из двух этапов:

Финансовое мошенничество. Сначала жертву убеждают, что ее сбережения в опасности (например, на нее пытаются оформить кредит), и предлагают перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежат мошенникам.

Вовлечение в преступления. В последнее время участились случаи, когда после кражи денег жертву убеждают совершить противоправные действия, например, поджечь военкомат, банковское отделение или автомобиль. Это преподносится как «спецоперация» по поимке преступников, в которой жертва якобы помогает силовикам.

Таким образом, мошенники не только похищают деньги, но и делают своих жертв соучастниками преступлений.
Как можно надежно проверить подлинность информации, кроме звонка по указанным телефонам?
Помимо телефонов доверия, существуют и другие способы проверки информации:

Единый номер экстренных служб. В любой сомнительной ситуации можно позвонить по номеру 112 для получения или подтверждения информации.

Официальные сайты. Самый надежный источник — официальный сайт МЧС России (mchs.gov.ru) и его региональные разделы. Все реальные предупреждения и новости о работе ведомства публикуются там.

Сравнение с реальными сообщениями. Настоящие предупреждения МЧС, как правило, более конкретны и менее алармичны. Например, 4 августа 2025 года МЧС по Башкортостану действительно выпускало предупреждение о грозах и тумане на отдельных участках дорог, что сильно отличается по тону от фейкового сообщения о «нашествии стихии».
