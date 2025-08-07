Мошенники пугают жителей Башкирии фейковым штормовым предупреждением от МЧС

В Башкирии зафиксирована новая волна мошенничества, нацеленная на создание паники среди населения. В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется фальшивый документ, оформленный как официальный приказ Главного управления МЧС по республике.
В письме утверждается, что на регион с 8 августа обрушатся мощные стихийные бедствия: ливни, шквалистый ветер и, как следствие, подтопления. Для большей убедительности авторы фейка сообщают о якобы формировании добровольческих отрядов и подготовке пунктов временного размещения для эвакуации.
В МЧС по Башкортостану официально опровергли эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что региону никакие стихийные бедствия в ближайшее время не угрожают, а сам документ — грубая подделка.
Представители экстренных служб предупреждают, что злоумышленники меняют тактику. Если раньше они использовали в основном телефонные звонки и сообщения, то теперь перешли к созданию и распространению правдоподобных на вид официальных писем. Их цель — запугать людей и использовать их страх в корыстных целях.
Граждан призывают к бдительности. При получении любых сообщений тревожного характера, особенно от имени официальных ведомств, необходимо проверять их подлинность. Для этого можно обратиться напрямую в госорганы.
МВД по Республике Башкортостан предоставило контактные телефоны, по которым можно уточнить достоверность информации:
Телефон группы по работе с обращениями граждан: +7 (347) 252-63-65
Телефон доверия: +7 (347) 222-87-89.
Финансовое мошенничество. Сначала жертву убеждают, что ее сбережения в опасности (например, на нее пытаются оформить кредит), и предлагают перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежат мошенникам.
Вовлечение в преступления. В последнее время участились случаи, когда после кражи денег жертву убеждают совершить противоправные действия, например, поджечь военкомат, банковское отделение или автомобиль. Это преподносится как «спецоперация» по поимке преступников, в которой жертва якобы помогает силовикам.
Таким образом, мошенники не только похищают деньги, но и делают своих жертв соучастниками преступлений.
Единый номер экстренных служб. В любой сомнительной ситуации можно позвонить по номеру 112 для получения или подтверждения информации.
Официальные сайты. Самый надежный источник — официальный сайт МЧС России (mchs.gov.ru) и его региональные разделы. Все реальные предупреждения и новости о работе ведомства публикуются там.
Сравнение с реальными сообщениями. Настоящие предупреждения МЧС, как правило, более конкретны и менее алармичны. Например, 4 августа 2025 года МЧС по Башкортостану действительно выпускало предупреждение о грозах и тумане на отдельных участках дорог, что сильно отличается по тону от фейкового сообщения о «нашествии стихии».