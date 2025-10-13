Мошенники нашли способ, снять самозапрет на кредиты россиян

Мошенники придумали хитрую схему, чтобы обойти самозапрет на кредиты. МВД сообщает, что аферисты звонят под видом госорганов и заставляют россиян самостоятельно отключать защиту, играя на страхе и обещаниях.

Мошенники убеждают россиян снимать самозапрет на кредиты, чтобы оформить на них займы. Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает о новой схеме: аферисты звонят под видом сотрудников банков, налоговой или госорганов и требуют отменить защиту, играя на страхе и доверии, сообщает РБК.

Как обманывают

Мошенники используют три основные уловки, чтобы заставить человека самостоятельно снять запрет.

Угрожают штрафами за выдуманный долг перед налоговой и предлагают «решить проблему», сняв запрет. Пугают «подозрительными операциями» по счёту и для «защиты денег» требуют временно отменить ограничение. Обещают оформить соцвыплаты или льготы, которым якобы мешает установленный запрет.

Ещё одна уловка — заявить, что запрет установлен с ошибкой, и прислать ссылку на поддельный сайт Госуслуг. Так они крадут данные для входа в личный кабинет.

Как работает защита

Даже если мошенникам удалось вас убедить, у вас есть время на отмену. Самозапрет на кредиты, введённый с 1 марта 2025 года, снимается только на следующий день после подачи заявления через Госуслуги. Эта отсрочка даёт возможность одуматься и отозвать действие, если вы поняли, что вас обманули.

Что делать

МВД советует: если вам поступил такой звонок, немедленно кладите трубку. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не просят снимать самозапрет по телефону. Если сомневаетесь — сами позвоните в свой банк или в полицию.