0
2 часа
Новости

Мошенники нашли способ, снять самозапрет на кредиты россиян

Мошенники придумали хитрую схему, чтобы обойти самозапрет на кредиты. МВД сообщает, что аферисты звонят под видом госорганов и заставляют россиян самостоятельно отключать защиту, играя на страхе и обещаниях.
человек пользуется смартфоном
©Imagen

Мошенники убеждают россиян снимать самозапрет на кредиты, чтобы оформить на них займы. Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает о новой схеме: аферисты звонят под видом сотрудников банков, налоговой или госорганов и требуют отменить защиту, играя на страхе и доверии, сообщает РБК.

Содержание
  1. Как обманывают
  2. Как работает защита
  3. Что делать

Как обманывают

Мошенники используют три основные уловки, чтобы заставить человека самостоятельно снять запрет.

  1. Угрожают штрафами за выдуманный долг перед налоговой и предлагают «решить проблему», сняв запрет.
  2. Пугают «подозрительными операциями» по счёту и для «защиты денег» требуют временно отменить ограничение.
  3. Обещают оформить соцвыплаты или льготы, которым якобы мешает установленный запрет.

Ещё одна уловка — заявить, что запрет установлен с ошибкой, и прислать ссылку на поддельный сайт Госуслуг. Так они крадут данные для входа в личный кабинет.

Как работает защита

Даже если мошенникам удалось вас убедить, у вас есть время на отмену. Самозапрет на кредиты, введённый с 1 марта 2025 года, снимается только на следующий день после подачи заявления через Госуслуги. Эта отсрочка даёт возможность одуматься и отозвать действие, если вы поняли, что вас обманули.

Что делать

МВД советует: если вам поступил такой звонок, немедленно кладите трубку. Настоящие сотрудники банков или госорганов никогда не просят снимать самозапрет по телефону. Если сомневаетесь — сами позвоните в свой банк или в полицию.

Похожие записи
0
09.09.2025
Криминал

Жители Башкирии стали жертвами IT-школы, обманувшей 6 тысяч россиян

пальцы на клавиатуре ноутбука
Более сотни жителей Башкирии оказались в долговой яме после учёбы в онлайн-университете. Контора обещала гранты и крутую профессию, а в итоге оставила людей с кредитами.
1
02.09.2025
Новости

В Башкирии оформили 509,2 тыс. заявок на самозапрет кредитов за полгода

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Жители Башкирии массово ставят себе запрет на получение кредитов. Республика ворвалась в топ-5 по стране, обогнав Татарстан. Разбираемся, это тренд или паника.
0
22.08.2025
Криминал

В Башкирии предприниматель получил условный срок за мошенничество с могилами ветеранов

могила на кладбище
В Башкирии коммерсант придумал, как нажиться на памяти ветеранов. Он рушил памятники на заброшенных могилах, ставил новые и получал от государства компенсации.
0
22.08.2025
Криминал

Предпринимателя из Башкирии подозревают в хищении 770 тысяч рублей на школьном питании

антон верещагин
Глава фирмы «Общепит» Антон Верещагин задержан в Башкирии. По версии следствия, он прикарманил 770 тысяч, кормя по выходным несуществующих детей.
0
14.08.2025
Новости

Кредиты в МФО ограничат с 2026 года: что изменится для россиян

купюры номиналом 5000 рублей
С 2026 года в России запретят брать второй микрозайм, пока не погашен первый. Власти также вводят «период охлаждения» и снижают потолок переплаты до 100%.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.