0
9 часов
Мощный снегопад в Москве стал причиной задержки рейсов в аэропорту Уфы

Администрация аэропорта Уфы информирует о вероятных отклонениях от расписания 27–29 января. Причина корректировок — сильный снегопад и снижение видимости в московском авиаузле.
аэропорт уфа с улицы
Администрация уфимского авиаузла просит пассажиров проверять время вылета перед выездом из дома. С 27 по 29 января в расписании возможны сбои из-за метели и плохой видимости в аэропортах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Уфы.

Содержание
  1. Почему сдвигается расписание
  2. Что делать пассажирам
  3. Справка

Почему сдвигается расписание

В московском авиаузле прогнозируют сильный снег и ветер. В таких условиях наземные службы тратят больше времени на подготовку полос и самих лайнеров. Самолеты перед взлетом обязательно обрабатывают противообледенительной жидкостью, а взлетно-посадочные полосы регулярно очищают от снега и наледи. Это создает очереди на взлет и посадку.

Задержки работают по цепной реакции: если борт вовремя не вылетел из Шереметьево или Домодедово, он опоздает с прибытием в Уфу. Соответственно, обратный рейс в столицу тоже сдвинется. Решение о взлете всегда принимает командир воздушного судна, ориентируясь на фактическую погоду и безопасность пассажиров.

Что делать пассажирам

Следите за статусом рейса на онлайн-табло сайта аэропорта или в мобильном приложении вашей авиакомпании. Если рейс задержали, перевозчик обязан позаботиться о клиентах. Согласно Федеральным авиационным правилам, при ожидании вылета более двух часов пассажирам полагаются прохладительные напитки, более четырех часов — горячее питание. При длительной задержке ночью или днем авиакомпания должна предоставить гостиницу.

Справка

Это уже второй серьезный сбой из-за погоды в этом месяце. В конце новогодних каникул, 9 и 10 января, аэропорт Уфы задержал 35 рейсов. Семь вылетов и прилетов отменили полностью. Тогда проблемы коснулись не только Москвы, но и маршрутов в Игарку, Сочи, Казань, Дубай и Калининград.

В конце прошлого года, 25 декабря, снегопады также остановили стабильную работу авиации. Самолеты «Аэрофлота» и «Победы» прилетали в Башкирию с задержками, а рейс авиакомпании NordStar приземлился на полтора часа позже расписания.

