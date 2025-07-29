Мощный ливень затопил улицы деревни Ахмерово в Башкирии

Деревня Ахмерово в Баймакском районе Башкирии оказалась во власти стихии. Мощный и непрекращающийся ливень затопил улицы и дворы. Местные жители публикуют в соцсетях шокирующие кадры последствий

В Башкирии непрекращающиеся сильные дожди привели к настоящему потопу в деревне Ахмерово Баймакского района. Кадры с затопленными улицами и дворами активно распространяются в социальных сетях и местных СМИ.

По словам местных жителей, такого мощного и затяжного ливня они не могут припомнить. Вода превратила деревенские улицы в бурные потоки, создав серьёзные трудности для передвижения и угрозу для имущества. Информацию о происшествии опубликовали сразу несколько изданий, включая телеграм-канал газеты «Йэшлек».

Стоит отметить, что весной этого года Башкирия уже сталкивалась с крупными паводками. В марте и апреле из-за резкого потепления и таяния снега в разных районах республики, включая Кармаскалинский, Белорецкий и Чишминский, подтапливало дороги и мосты. Это приводило к ограничению движения транспорта.