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Мощный ливень затопил улицы деревни Ахмерово в Башкирии

Деревня Ахмерово в Баймакском районе Башкирии оказалась во власти стихии. Мощный и непрекращающийся ливень затопил улицы и дворы. Местные жители публикуют в соцсетях шокирующие кадры последствий
потоп в деревне
©"Йәшлек" йүкә телефоны / Telegram

В Башкирии непрекращающиеся сильные дожди привели к настоящему потопу в деревне Ахмерово Баймакского района. Кадры с затопленными улицами и дворами активно распространяются в социальных сетях и местных СМИ.

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По словам местных жителей, такого мощного и затяжного ливня они не могут припомнить. Вода превратила деревенские улицы в бурные потоки, создав серьёзные трудности для передвижения и угрозу для имущества. Информацию о происшествии опубликовали сразу несколько изданий, включая телеграм-канал газеты «Йэшлек».

Стоит отметить, что весной этого года Башкирия уже сталкивалась с крупными паводками. В марте и апреле из-за резкого потепления и таяния снега в разных районах республики, включая Кармаскалинский, Белорецкий и Чишминский, подтапливало дороги и мосты. Это приводило к ограничению движения транспорта.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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