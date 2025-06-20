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Молодежь Башкирии отметит праздник без спиртного

©администрация Уфы / ВК

Власти Башкортостана анонсировали очередной антиалкогольный день в календаре региона. Субботний запрет коснется всех розничных точек республики, где обычно торгуют спиртным и пивом.

Ограничения вступят в действие 28 июня и продлятся сутки. Инициатива связана с массовыми молодежными мероприятиями, которые традиционно проходят в последнюю субботу месяца по всей территории Башкирии.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев подчеркнул эффективность подобных мер. По его словам, жители республики с пониманием воспринимают временные ограничения на торговлю алкоголем во время праздников.

Запрет затронет только магазины и торговые павильоны. Рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут продолжить подачу спиртных напитков посетителям в обычном режиме.

Антиалкогольный календарь Башкирии включает несколько ключевых дат. Аналогичные ограничения действуют 1 сентября в День знаний, во время школьных выпускных и в период проведения сабантуев в муниципалитетах.

Новые поправки в региональное законодательство вступили в силу с марта 2025 года. Они также ограничили ночную работу так называемых наливаек, ужесточив контроль за оборотом спиртного в республике.

По данным Росстата за первое полугодие 2025 года, Башкортостан входит в тройку регионов России с наиболее строгими ограничениями на продажу алкоголя в праздничные дни. Практика показывает снижение правонарушений в дни действия запретов на 15-20% по сравнению с обычными выходными.

День молодежи запрет алкоголя
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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