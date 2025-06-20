Молодежь Башкирии отметит праздник без спиртного

Власти Башкортостана анонсировали очередной антиалкогольный день в календаре региона. Субботний запрет коснется всех розничных точек республики, где обычно торгуют спиртным и пивом.

Ограничения вступят в действие 28 июня и продлятся сутки. Инициатива связана с массовыми молодежными мероприятиями, которые традиционно проходят в последнюю субботу месяца по всей территории Башкирии.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев подчеркнул эффективность подобных мер. По его словам, жители республики с пониманием воспринимают временные ограничения на торговлю алкоголем во время праздников.

Запрет затронет только магазины и торговые павильоны. Рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут продолжить подачу спиртных напитков посетителям в обычном режиме.

Антиалкогольный календарь Башкирии включает несколько ключевых дат. Аналогичные ограничения действуют 1 сентября в День знаний, во время школьных выпускных и в период проведения сабантуев в муниципалитетах.

Новые поправки в региональное законодательство вступили в силу с марта 2025 года. Они также ограничили ночную работу так называемых наливаек, ужесточив контроль за оборотом спиртного в республике.