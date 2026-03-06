Мобильная связь в Москве дала сбой из-за «мер безопасности»

Абоненты «Билайна» и ряда других операторов связи в Москве столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильной сети, начавшимися вечером 5 марта и продолжающимися 6 марта.

Компания «ВымпелКом» (управляющая брендом «Билайн») подтвердила проблемы, сославшись на «внешние ограничения», но не раскрыла их природу. Сбои затронули не только «Билайн», но и абонентов МТС, T2, Т-Мобайл и «МегаФон».

Что произошло

«На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями. Ждём восстановления доступа вместе с вами», — сообщили представители «Билайна» РИА Новости.

Аналогичное заявление компания сделала «Коммерсанту» и «Ведомостям».

По данным портала «Код Дурова», наиболее серьёзная ситуация сложилась в Южном административном округе Москвы. Здесь с 20:00 5 марта полностью перестали работать мобильный интернет и голосовая связь у абонентов всех основных операторов. К утру 6 марта в большей части столицы связь была восстановлена, однако в отдельных районах ЮАО проблемы сохранялись.

Оператор T2 заявил РБК, что «ограничения не на стороне оператора» и сеть работает «в штатном режиме». Т-Мобайл в ответе абонентам указал, что перебои «могут быть вызваны мерами безопасности», повлиять на которые оператор не может.

Причины: закон и дроны

Аналитики связывают отключения с государственными мерами по защите от атак беспилотников. Как отметило издание «Московские новости», с 3 марта вступили в силу поправки в законодательство, обязывающие операторов связи прерывать услуги по запросу федеральных органов безопасности. При этом компании освобождаются от ответственности за такие перебои. Соответствующий закон был подписан президентом Путиным 20 февраля.

Практика отключения мобильного интернета для противодействия управляемым через сотовые сети БПЛА применяется в российских регионах с весны 2025 года. Сам Путин в декабре 2025 года объяснял, что ограничения мобильной связи «призваны минимизировать опасность при налётах дронов».

Масштаб проблемы

По данным сервиса Detector404, за последние сутки на работу «Билайна» поступило 742 жалобы. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал, что около 80% обращений приходится на Москву, остальные — на Ярославскую, Новосибирскую, Тульскую и Ростовскую области. Проблемы с мобильным интернетом 6 марта также отмечались в Свердловской области, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Операторы рекомендуют абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет на время действия ограничений.