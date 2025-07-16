Мизулину лишат работы? Глава Лиги безопасного интернета раскритиковала новый законопроект

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов

Новый законопроект, вводящий штрафы за поиск запрещённой информации в интернете, вызвал резкую критику со стороны главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. По её мнению, инициатива в её нынешнем виде парализует работу по борьбе с экстремизмом, которой занимается её организация.

Речь идёт о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам. Мизулина заявила, что если закон примут, её лига не сможет выполнять около 30% своей работы. Организация целенаправленно ищет в сети сообщества неонацистов, сторонников идеологии расового превосходства, колумбайн-группы, а также тех, кто призывает к терактам и диверсиям, чтобы передавать эти сведения в правоохранительные органы.

Парадокс заключается в том, что после принятия закона сам факт такого мониторинга станет правонарушением.

«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаём сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — подчеркнула Мизулина.

По её словам, под удар попадут не только сотрудники ЛБИ, но и сами полицейские, которые занимаются мониторингом сети, и даже обычные граждане, решившие сообщить о противоправном контенте. Даже депутаты, получив от избирателя обращение со ссылкой на экстремистский материал, рискуют нарушить закон, просто открыв её.

Мизулина также задалась рядом вопросов о том, как будет работать новый закон на практике. Например, как правоохранители будут устанавливать умысел в поиске запрещённых материалов и должны ли граждане выучить наизусть весь федеральный список экстремистских материалов, насчитывающий более 5400 позиций.