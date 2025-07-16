Мизулину лишат работы? Глава Лиги безопасного интернета раскритиковала новый законопроект

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов
Новый законопроект, вводящий штрафы за поиск запрещённой информации в интернете, вызвал резкую критику со стороны главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. По её мнению, инициатива в её нынешнем виде парализует работу по борьбе с экстремизмом, которой занимается её организация.
Речь идёт о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам. Мизулина заявила, что если закон примут, её лига не сможет выполнять около 30% своей работы. Организация целенаправленно ищет в сети сообщества неонацистов, сторонников идеологии расового превосходства, колумбайн-группы, а также тех, кто призывает к терактам и диверсиям, чтобы передавать эти сведения в правоохранительные органы.
Парадокс заключается в том, что после принятия закона сам факт такого мониторинга станет правонарушением.
«Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаём сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности», — подчеркнула Мизулина.
По её словам, под удар попадут не только сотрудники ЛБИ, но и сами полицейские, которые занимаются мониторингом сети, и даже обычные граждане, решившие сообщить о противоправном контенте. Даже депутаты, получив от избирателя обращение со ссылкой на экстремистский материал, рискуют нарушить закон, просто открыв её.
Мизулина также задалась рядом вопросов о том, как будет работать новый закон на практике. Например, как правоохранители будут устанавливать умысел в поиске запрещённых материалов и должны ли граждане выучить наизусть весь федеральный список экстремистских материалов, насчитывающий более 5400 позиций.
- Кто является автором этой резонансной инициативы?
Поправки были внесены группой депутатов от «Единой России» во главе с руководителем думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василием Пискаревым. Среди соавторов также значатся сенатор Артём Шейкин и Александр Хинштейн, который на момент разработки инициативы был депутатом, а сейчас является врио губернатора Курской области.
- Как такой спорный законопроект вообще попал в Госдуму?
Инициативу провели по хитрой законодательной схеме. Эти поправки, касающиеся интернета и экстремизма, были «пришиты» ко второму чтению совершенно другого, уже принятого в первом чтении законопроекта — об усилении ответственности за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Это распространённая практика, позволяющая ускорить принятие поправок, избегая долгой процедуры внесения нового отдельного закона.
- В этом пакете поправок есть что-то ещё, кроме штрафов за поиск информации?
Да, это целый комплекс мер, затягивающих гайки в цифровой сфере. Помимо штрафов за поиск экстремизма, вводятся и другие крупные взыскания:
- За рекламу VPN-сервисов: штрафы для граждан составят от 50 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
- За незаконную передачу SIM-карт: если человек передаст свою сим-карту другому лицу без оформления договора, его могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
- За передачу данных для входа в интернет-ресурсы: за это также предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан.
- А что было раньше? Разве до этого не наказывали за экстремизм в интернете?
Раньше закон наказывал в основном за производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ). Новый же законопроект смещает фокус с распространения на потребление контента — то есть на умышленный поиск и получение доступа к нему. По словам одного из депутатов, ответственность за эти действия и раньше подразумевалась, но теперь она просто конкретизируется в виде административного наказания.
- Как они собираются доказывать, что я искал что-то «умышленно»?
Это главный нерешённый вопрос, который вызывает критику даже у экспертов. Непонятно, как правоохранители смогут доказать умысел без изъятия и полного анализа всех устройств человека. Фиксировать нарушения, по задумке авторов, должны будут владельцы поисковых систем, интернет-провайдеры и администраторы публичных Wi-Fi сетей. Однако чётких критериев, как отличить целенаправленный поиск от случайного клика по ссылке в комментариях, в законопроекте нет.