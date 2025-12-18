Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.

Руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости предупредил россиян о серьезных последствиях за самовольное декорирование рабочих мест. Эксперт разъяснил юридические тонкости подготовки к главному зимнему празднику.

Желание разбавить офисную рутину яркими огнями и елочными игрушками способно привести не только к дисциплинарным взысканиям от начальства, но и к преследованию по закону. Если инициатива сотрудника создаст угрозу для окружающих, ответственность варьируется от материальной компенсации до административного протокола.

Рядовому работнику за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ) придется заплатить штраф до 15 тысяч рублей. Это произойдет, если инспекторы обнаружат опасные украшения, размещенные без согласования с ответственными лицами.

Для организаций размеры взысканий гораздо выше. Трудовая инспекция может наказать компанию за несоблюдение норм охраны труда на 80 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет более чем в два раза — до 200 тысяч.

Самый внушительный удар по бюджету фирмы нанесет нарушение противопожарного режима. Юридическому лицу за неправильно установленную елку или гирлянду грозит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Существует и риск уголовного преследования. Если праздничный декор станет причиной пожара, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть человека, виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Особое внимание уделяется качеству иллюминации. Категорически запрещено использовать самодельные световые конструкции, приборы без сертификатов качества и любые украшения, требующие подключения к электросети. Даже искусственная хвоя способна вспыхнуть за считанные секунды.

На производственных предприятиях, в цехах и на заводах действуют максимально строгие ограничения. Здесь локальные акты могут запрещать ношение любых посторонних предметов, включая кольца и цепочки, чтобы исключить травматизм при работе со станками.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют использовать безопасные аналоги. Бумажные снежинки, текстильные фигурки и настольные композиции, не требующие электричества, станут отличной альтернативой, если их размещение одобрено руководством.

Напомним, что аналогичные правила действуют и за пределами офисов. Ранее News-Bash сообщал, что жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за установку елок в подъездах и на лестничных клетках.

В период особого противопожарного режима санкции для граждан ужесточаются до 20 тысяч рублей. Спасатели напоминают, что захламление путей эвакуации, будь то праздничное дерево или коробки с вещами, является грубым нарушением норм безопасности.

Статистика подтверждает необходимость строгих мер: только за прошлые новогодние каникулы в стране произошло более 6,7 тысячи возгораний. Жертвами огненной стихии стали почти 300 человек, хотя это и меньше показателей предыдущего года.