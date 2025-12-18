0
2 часа
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
новогодние игрушки
©rutube

Руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости предупредил россиян о серьезных последствиях за самовольное декорирование рабочих мест. Эксперт разъяснил юридические тонкости подготовки к главному зимнему празднику.

Желание разбавить офисную рутину яркими огнями и елочными игрушками способно привести не только к дисциплинарным взысканиям от начальства, но и к преследованию по закону. Если инициатива сотрудника создаст угрозу для окружающих, ответственность варьируется от материальной компенсации до административного протокола.

Рядовому работнику за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ) придется заплатить штраф до 15 тысяч рублей. Это произойдет, если инспекторы обнаружат опасные украшения, размещенные без согласования с ответственными лицами.

Для организаций размеры взысканий гораздо выше. Трудовая инспекция может наказать компанию за несоблюдение норм охраны труда на 80 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет более чем в два раза — до 200 тысяч.

Самый внушительный удар по бюджету фирмы нанесет нарушение противопожарного режима. Юридическому лицу за неправильно установленную елку или гирлянду грозит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Существует и риск уголовного преследования. Если праздничный декор станет причиной пожара, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть человека, виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Особое внимание уделяется качеству иллюминации. Категорически запрещено использовать самодельные световые конструкции, приборы без сертификатов качества и любые украшения, требующие подключения к электросети. Даже искусственная хвоя способна вспыхнуть за считанные секунды.

На производственных предприятиях, в цехах и на заводах действуют максимально строгие ограничения. Здесь локальные акты могут запрещать ношение любых посторонних предметов, включая кольца и цепочки, чтобы исключить травматизм при работе со станками.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют использовать безопасные аналоги. Бумажные снежинки, текстильные фигурки и настольные композиции, не требующие электричества, станут отличной альтернативой, если их размещение одобрено руководством.

Напомним, что аналогичные правила действуют и за пределами офисов. Ранее News-Bash сообщал, что жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за установку елок в подъездах и на лестничных клетках.

В период особого противопожарного режима санкции для граждан ужесточаются до 20 тысяч рублей. Спасатели напоминают, что захламление путей эвакуации, будь то праздничное дерево или коробки с вещами, является грубым нарушением норм безопасности.

Статистика подтверждает необходимость строгих мер: только за прошлые новогодние каникулы в стране произошло более 6,7 тысячи возгораний. Жертвами огненной стихии стали почти 300 человек, хотя это и меньше показателей предыдущего года.

Похожие записи
0
17.12.2025
Новости

В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

смартфон лежит на столе
Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил законодательно ограничить доступ к социальным сетям для граждан младше 16 лет, сообщает РИА Новости.
0
16.12.2025
Новости

Госдума обязала вести домовые чаты в мессенджере MAX

мессенджер max на смартфоне
Госдума в окончательном чтении одобрила поправки в Жилищный кодекс, которые регламентируют цифровое взаимодействие собственников квартир. Теперь управляющие компании, операторы по обращению с отходами
0
11.12.2025
Новости

Россиян предупредили о штрафах за установку новогодних ёлок в подъездах

игрушка на елке
Установка новогодней ёлки в подъезде или на лестничной клетке может грозить жильцам штрафом до 15 000 рублей за нарушение правил пожарной безопасности.
0
11.12.2025
Криминал

Россияне начали получать странные переводы на карты: юристы советуют не тратить деньги и бежать в банк

смартфон в руках у девушки
В России начали приходить неожиданные деньги на карту — но тратить их опасно. Это может обернуться уголовной ответственностью.
0
10.12.2025
Криминал

Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

вильдан яруллин
Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.
0
06.12.2025
Новости

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры по решению суда

подключение дома к газу
В России рассматривают законопроект, по которому газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда, если жильцы отказали в доступе.
0
05.12.2025
Дороги и транспорт

94 перевозчика такси лишились лицензий в Башкирии из-за отсутствия страховки

значок такси
В Башкортостане 94 перевозчика такси лишились права перевозить пассажиров из-за отсутствия обязательной страховки ОСГОП.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.