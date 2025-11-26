0
«Мир квартир»: продав квартиру в Уфе, можно купить лишь 18 квадратных метров в Москве

Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратных метров жилья в Москве можно приобрести, продав среднестатистическую квартиру в Уфе.
Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» сопоставили цены на жилье в российских городах и столице. Выяснилось, что продав среднюю квартиру в Уфе, собственник сможет приобрести в Москве лишь 18,65 квадратного метра. Это сопоставимо с площадью небольшой студии или просторной комнаты.

По данным исследования, средняя стоимость уфимской квартиры составляет около 6,7 млн рублей. В Москве же цена квадратного метра на вторичном рынке превышает 358 тысяч рублей. Чтобы купить в столице полноценную квартиру, средняя стоимость которой оценивается в 19,9 млн рублей, жителю Уфы придется доплатить порядка 13,6 млн. Ежемесячный платеж по ипотеке на эту сумму при текущих ставках составит около 204 тысяч рублей.

Результат Уфы оказался не самым низким среди крупных городов. Жители Нижнего Тагила, например, продав свою недвижимость, смогут рассчитывать в Москве лишь на 10 кв. м — площадь, недостаточная даже для жилой комнаты по санитарным нормам. В более выигрышном положении находятся собственники жилья в Сочи и Санкт-Петербурге: их активов хватит на 33 и 36 московских «квадратов» соответственно.

Рынок недвижимости Уфы показывает рост, несмотря на высокие процентные ставки. По данным на октябрь 2025 года, средняя цена квартиры на вторичном рынке достигла 6,6–6,7 млн рублей, увеличившись за год на 8,6%. Стоимость квадратного метра в этом сегменте выросла на 8,1% и составила 129,4 тыс. рублей.

На первичном рынке Уфы наблюдаются разнонаправленные тенденции. Средняя площадь строящегося жилья сократилась за год с 52,8 до 51,5 кв. м, при этом средняя цена лота составляет около 7,4–7,9 млн рублей. Летом 2025 года аналитики фиксировали временное снижение цен на новостройки (в июле — на 3,7%), однако к осени стоимость вновь начала расти.

