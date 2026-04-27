МинЖКХ Башкирии: отопительный сезон завершён в 10 муниципалитетах

В республике отопительный сезон официально завершён лишь в 10 муниципальных образованиях из 42. Ещё 32 муниципалитета планируют отключить тепло на текущей неделе, однако сроки зависят от погоды.
В республике отопление полностью отключено в 10 из 42 муниципальных образований. Ещё 32 территории намерены завершить отопительный сезон в течение текущей недели. Однако реализовать эти планы в срок мешает нестабильная погода. Резкие перепады температур и неблагоприятные метеоявления регулярно сдвигают крайние сроки.

На прошлой неделе министр ЖКХ Ирина Голованова заявляла, что отопительный сезон в Башкирии должен полностью завершиться к 4 мая. Выполнимость этой задачи по-прежнему целиком определяется погодными условиями.

В Уфе тепло было отключено ещё 17 апреля — раньше, чем в большинстве других территорий республики.

Напомним, первым муниципалитетом Башкирии, завершившим отопительный сезон в 2026 году, стал Мелеузовский район: тепло там отключили с 1 апреля. При этом специалисты не стали сливать воду из системы и не остановили подпиточные насосы, чтобы в случае резкого похолодания можно было возобновить подачу тепла в любой момент. Об этом на оперативном совещании сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. В зоне обслуживания БашРТС работают 37 котельных, включая 11 крупных цехов и 25 малых, а также 357 центральных тепловых пунктов и 22 насосные станции.

Глава республики Радий Хабиров, комментируя ход отключения отопления, указал на существенные климатические различия между районами:

«Разница существенная между Учалами и Уфой, например. Поэтому нужно, чтобы взвешенные решения главы администраций принимали», — подчеркнул он, призвав координировать процесс через министерство ЖКХ.

К слову, в прошлом году отопление в Уфе отключили 21 апреля, а по республике отопительный сезон завершился 5–6 мая.

22.04.2026
Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

Жители Уфы сообщают о резком похолодании в квартирах и детских садах после завершения отопительного сезона. По словам горожан, температура в помещениях по ночам заметно упала, а на улице — не теплее.
16.04.2026
Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
14.04.2026
В Башкирии начинают отключать отопление: три района завершат сезон на неделе

На оперативном совещании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр ЖКХ республики Ирина Голованова 14 апреля сообщила о ходе завершения отопительного сезона.
03.04.2026
«БашРТС» снизила температуру теплоносителя до 70 градусов

В Уфе продолжает работать отопление, несмотря на весеннее потепление. «БашРТС» перевела систему теплоснабжения на щадящий режим — компания понизила температуру воды в трубах до 70 °C.
31.03.2026
Терпите или жалуйтесь: в Башкирии разъяснили правила отключения отопления весной

МинЖКХ республики разъяснило жителям, почему невозможно убавить тепло в отдельной квартире и куда обращаться, если управляющая компания бездействует.
30.03.2026
В Башкирии назвали дату завершения отопительного сезона в 2026 году

Отопительный сезон в Башкирии может завершиться 5 апреля. Об этом 30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова.
