МинЖКХ Башкирии: отопительный сезон завершён в 10 муниципалитетах

В республике отопление полностью отключено в 10 из 42 муниципальных образований. Ещё 32 территории намерены завершить отопительный сезон в течение текущей недели. Однако реализовать эти планы в срок мешает нестабильная погода. Резкие перепады температур и неблагоприятные метеоявления регулярно сдвигают крайние сроки.

На прошлой неделе министр ЖКХ Ирина Голованова заявляла, что отопительный сезон в Башкирии должен полностью завершиться к 4 мая. Выполнимость этой задачи по-прежнему целиком определяется погодными условиями.

В Уфе тепло было отключено ещё 17 апреля — раньше, чем в большинстве других территорий республики.

Напомним, первым муниципалитетом Башкирии, завершившим отопительный сезон в 2026 году, стал Мелеузовский район: тепло там отключили с 1 апреля. При этом специалисты не стали сливать воду из системы и не остановили подпиточные насосы, чтобы в случае резкого похолодания можно было возобновить подачу тепла в любой момент. Об этом на оперативном совещании сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. В зоне обслуживания БашРТС работают 37 котельных, включая 11 крупных цехов и 25 малых, а также 357 центральных тепловых пунктов и 22 насосные станции.

Глава республики Радий Хабиров, комментируя ход отключения отопления, указал на существенные климатические различия между районами:

«Разница существенная между Учалами и Уфой, например. Поэтому нужно, чтобы взвешенные решения главы администраций принимали», — подчеркнул он, призвав координировать процесс через министерство ЖКХ.

К слову, в прошлом году отопление в Уфе отключили 21 апреля, а по республике отопительный сезон завершился 5–6 мая.