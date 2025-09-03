0
Новости

Минздрав изменил правила выдачи больничных для часто болеющих граждан

Минздрав обновил правила выдачи больничных. Теперь после четвёртого бюллетеня за полгода следующий дадут лишь на три дня. Кому придётся туго?
Часто болеть в России теперь официально невыгодно. По данным, которые озвучил Минздрав, в стране ввели новые лимиты на оформление листов нетрудоспособности. Изменения призваны усилить контроль за теми, кто любит посидеть дома.

Главное нововведение: если за последние шесть месяцев вы уже четырежды оформляли бюллетень, то пятый поход к врачу принесёт вам лишь трёхдневный отдых.

Новый порядок был внедрён не для всех. Исключениями стали больничные, которые оформляются для ухода за родственниками, а также листы нетрудоспособности после серьёзных травм или при социально значимых заболеваниях вроде диабета. Для таких случаев прежние условия сохраняются.

Продлить свой короткий больничный всё же можно. Если трёх дней для выздоровления оказалось недостаточно, пациента направят на специальную врачебную комиссию. Именно её члены будут решать, действительно ли человеку нужен дополнительный отдых или он уже готов к трудовым подвигам.

Раньше таких строгих рамок по количеству не было. Терапевт мог спокойно выписать лист на 15 суток, а стоматолог или фельдшер — на 10. Продление тоже было возможно, иногда для этого хватало решения заведующего отделением. Теперь же без вердикта комиссии не обойтись.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко поставил цель к 2030 году сократить время, проводимое россиянами на больничных, на 15%. По его словам, более 70% всех случаев нетрудоспособности связаны с инфекционными заболеваниями.

Финансовая сторона вопроса тоже изменилась. В 2025 году максимальная выплата за один день на больничном составляет 5673,97 рубля. Однако итоговая сумма зависит от стажа: при выслуге более 8 лет выплатят 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, а если стаж меньше 5 лет — только 60%.

