Минздрав Башкирии проводит проверку из-за жалоб на роды у девушки с редкой аномалией

В Уфе 17-летняя девушка с удвоением матки родила ребенка. Родственники обвиняют врачей в рискованных действиях и халатном отношении.

В Перинатальном центре Уфы успешно завершились роды у 17-летней пациентки с полной удвоенностью матки. Несмотря на благоприятный исход для матери и новорожденного, родственники девушки выразили обеспокоенность действиями медицинского персонала, считая, что были неоправданно подвергнуты риску. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

По словам матери пациентки, Татьяны С., редкая аномалия была диагностирована еще на этапе беременности. Врач в Стерлитамаке, где наблюдалась девушка, предупреждал о возможных осложнениях, основываясь на данных УЗИ.

Вечером 26 января будущая мать была доставлена из Стерлитамака в Уфу. На момент поступления в Перинатальный центр, по словам бабушки, раскрытие шейки матки составляло два сантиметра, что свидетельствовало о начале естественного процесса родов.

Татьяна С. настаивает, что при таком диагнозе показано кесарево сечение из-за повышенных рисков при естественных родах. Она также заявила о неудовлетворительном отношении персонала и несогласованном с законными представителями получении согласия на публикацию информации о родах в социальных сетях от несовершеннолетней матери.

«Когда она родила и еще от наркоза не отошла, врач прибежал согласие на публикацию просить. Со мной никто не пытался связаться, хотя мой телефон у них точно был, в документах указан. Да и вообще, после родов на нее прибежали смотреть персонал толпой, вот, мол, смотрите, пациентка с аномалией родила естественным путем», — поделилась Татьяна С.

Несмотря на сложности, медики провели необходимую процедуру — надрез перегородки матки, обеспечив безопасное появление ребенка на свет. Татьяна С. сообщила, что дочь провела ночь практически в одиночестве, а помощь была оказана лишь после продолжительного периода потуг.

В настоящее время мать и младенец находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное. Татьяна С. намерена предать историю огласке для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Она также отметила, что извинения от Минздрава были получены после недовольства под официальным постом ведомства.

Министерство здравоохранения Башкортостана инициировало ведомственную проверку по данному инциденту. Процедура, направленная на оценку качества и безопасности оказанной медицинской помощи, займет около 30 рабочих дней. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.