Минздрав Башкирии предложил платить врачам по 2 млн рублей за переезд в города

Министерство здравоохранения региона подготовило проект постановления о дополнительных выплатах врачам, которые устроятся на работу в государственные медицинские организации городов с населением более 50 тысяч человек.

Министерство здравоохранения Башкортостана опубликовало проект постановления о новых мерах поддержки медицинских работников. Ведомство предлагает выплачивать 2 млн рублей врачам дефицитных специальностей, которые переедут работать в города республики с населением от 50 тысяч человек. Документ сейчас проходит стадию общественного обсуждения, пишет РБК-Уфа.

Как получить 2 млн рублей: гражданство РФ и полная ставка

Согласно проекту, деньги врач получит не единовременно, а частями. Выплату разобьют на два этапа: по 1 млн рублей ежегодно в течение двух лет с момента трудоустройства.

Чтобы претендовать на компенсацию, специалист обязан выполнить два ключевых условия:

Быть гражданином России. Заключить трудовой договор на полную ставку с государственным медицинским учреждением, подведомственным Минздраву РБ.

Куда переезжать: Стерлитамак, Нефтекамск и еще 9 городов

Программа не распространяется на столицу региона. В список территорий, куда предлагают переехать врачам ради выплаты, вошли 11 промышленных центров: Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак и Туймазы. Уфа в этот перечень не включена.

Кого ищут: список из 16 дефицитных специальностей

Минздрав четко определил профили врачей, которые могут рассчитывать на выплаты. В приоритетном списке находятся:

анестезиологи-реаниматологи;

акушеры-гинекологи и неонатологи;

неврологи и кардиологи;

онкологи и детские хирурги.

Новая инициатива призвана закрыть кадровый дефицит в средних городах, которые раньше не попадали под условия сельских программ (там платят от 500 тыс. до 1,5 млн рублей), но также испытывают острую нехватку узких специалистов.

Миллиарды на медиков: статистика выплат за последние годы

Власти республики продолжают наращивать финансирование для привлечения кадров. По данным портала News-Bash, в декабре 2025 года регион получил из федерального бюджета дополнительные 117 млн рублей на реализацию земских программ. Эти средства направили на поддержку 94 врачей и 28 медработников среднего звена.

За все время действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» больницы Башкирии приняли 2556 специалистов. Общий объем выплат превысил 2,5 млрд рублей. В январе 2026 года правительство республики озвучило планы на текущий год: власти намерены привлечь в сельскую медицину еще 159 работников, заложив на это в бюджет 160 млн рублей.