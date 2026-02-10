0
4 часа
Новости

Минздрав Башкирии предложил платить врачам по 2 млн рублей за переезд в города

Министерство здравоохранения региона подготовило проект постановления о дополнительных выплатах врачам, которые устроятся на работу в государственные медицинские организации городов с населением более 50 тысяч человек.
врачи офтальмологи
©уфимская горбольница №8

Министерство здравоохранения Башкортостана опубликовало проект постановления о новых мерах поддержки медицинских работников. Ведомство предлагает выплачивать 2 млн рублей врачам дефицитных специальностей, которые переедут работать в города республики с населением от 50 тысяч человек. Документ сейчас проходит стадию общественного обсуждения, пишет РБК-Уфа.

Как получить 2 млн рублей: гражданство РФ и полная ставка

Согласно проекту, деньги врач получит не единовременно, а частями. Выплату разобьют на два этапа: по 1 млн рублей ежегодно в течение двух лет с момента трудоустройства.

Чтобы претендовать на компенсацию, специалист обязан выполнить два ключевых условия:

  1. Быть гражданином России.
  2. Заключить трудовой договор на полную ставку с государственным медицинским учреждением, подведомственным Минздраву РБ.

Куда переезжать: Стерлитамак, Нефтекамск и еще 9 городов

Программа не распространяется на столицу региона. В список территорий, куда предлагают переехать врачам ради выплаты, вошли 11 промышленных центров: Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак и Туймазы. Уфа в этот перечень не включена.

Кого ищут: список из 16 дефицитных специальностей

Минздрав четко определил профили врачей, которые могут рассчитывать на выплаты. В приоритетном списке находятся:

  • анестезиологи-реаниматологи;
  • акушеры-гинекологи и неонатологи;
  • неврологи и кардиологи;
  • онкологи и детские хирурги.

Новая инициатива призвана закрыть кадровый дефицит в средних городах, которые раньше не попадали под условия сельских программ (там платят от 500 тыс. до 1,5 млн рублей), но также испытывают острую нехватку узких специалистов.

Миллиарды на медиков: статистика выплат за последние годы

Власти республики продолжают наращивать финансирование для привлечения кадров. По данным портала News-Bash, в декабре 2025 года регион получил из федерального бюджета дополнительные 117 млн рублей на реализацию земских программ. Эти средства направили на поддержку 94 врачей и 28 медработников среднего звена.

За все время действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» больницы Башкирии приняли 2556 специалистов. Общий объем выплат превысил 2,5 млрд рублей. В январе 2026 года правительство республики озвучило планы на текущий год: власти намерены привлечь в сельскую медицину еще 159 работников, заложив на это в бюджет 160 млн рублей.

Похожие записи
0
05.02.2026
Новости

В Башкирии запустят дроны для доставки лекарств в отдаленные села

гражданский бпла
В Башкортостане беспилотники начнут возить медикаменты и анализы в труднодоступные районы. Проект финансируется из фонда ОМС.
0
05.02.2026
Здоровье

Жителям Башкирии назначили новые бесплатные обследования: кому и зачем

пациент ожидает приема врача в поликлинике
С 2026 года диспансеризация в Башкирии стала расширенной — теперь жителям республики доступны дополнительные анализы для раннего выявления серьезных заболеваний
0
04.02.2026
Здоровье

В Башкирии рак груди, легких и кожи — в топе онкодиагнозов 2025 года

врач осматривает рентген снимок
Минздрав Башкортостана подвел итоги года: у жителей республики выявили больше 15 тысяч случаев онкологии. Самые частые диагнозы — рак молочной железы, кишечника и простаты.
0
03.02.2026
Новости

В Башкирии построят новую поликлинику на 600 посещений

врач принимает пациентов онлайн
В Башкирии объявили о начале строительства поликлиники в селе Иглино. Проект, обещанный еще в 2019 году, переходит в активную фазу реализации в 2026 году.
0
02.02.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии детей пострадавших в ДТП в Учалах и Салавате

красный крест на автомобиле скорой помощи
Министр здравоохранения республики рассказал о самочувствии несовершеннолетних, получивших травмы в дорожных авариях в минувшую субботу.
0
31.01.2026
Новости

В Башкирии сотрудникам ФСИН втрое подняли премии

сотрудники фсин
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил об увеличении ежеквартальных выплат младшему начальствующему составу УФСИН с 10 до 30 тысяч рублей для сокращения дефицита кадров.
0
28.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи приняли естественные роды у женщины с полным удвоением матки

новорожденный на руках у врача
Врачи Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) в Уфе приняли естественные роды у пациентки с редкой анатомической особенностью — полным удвоением матки.
