40 минут
Новости

Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.
здание детской поликлиники
Минздрав Башкирии с 1 апреля 2026 года реорганизует четыре детских медучреждения в Уфе и Стерлитамаке, присоединив их к крупным больницам. Проект распоряжения правительства опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Содержание
  1. Какие больницы объединяют
  2. Зачем, по мнению чиновников, это нужно пациентам
  3. Что будет с сотрудниками
  4. Что еще будет реорганизовано

Какие больницы объединяют

В столице республики детскую поликлинику № 4 присоединят к городской детской клинической больнице № 17. Детскую поликлинику № 6 планируют включить в состав городской клинической больницы № 9. В Стерлитамаке детскую больницу объединят с городской клинической больницей № 1.

Детская поликлиника № 4 находится на улице Орджоникидзе, 15, а ГДКБ № 17 расположена на Свободы, 29. Поликлиника № 6 работает на Аксакова, 62, а ГКБ № 9 — на Чкалова, 125.

Зачем, по мнению чиновников, это нужно пациентам

Объединение создаст единую систему оказания помощи детям — от участковых педиатров до стационарного лечения. Сейчас юные пациенты получают консультации хирургов, урологов и других узких специалистов в одной больнице, а круглосуточное лечение соматических заболеваний проходит в другой. Это создает барьеры и снижает скорость получения медпомощи.

Централизация управления упростит и ускорит получение консультаций узких специалистов. Принцип прикрепления детей к врачам при этом сохранится.

Что будет с сотрудниками

Минздрав допускает сокращение части персонала больниц и поликлиник. Руководству медучреждений поручено обеспечить соблюдение трудовых прав работников и предоставить высвобождаемым сотрудникам гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.

До 2 марта 2026 года учреждения должны сдать в Минздрав передаточные акты и документы для внесения изменений в реестр госимущества республики.

Что еще будет реорганизовано

Реорганизация детских медучреждений в Башкирии — часть масштабной оптимизации здравоохранения. Минздрав также опубликовал проект распоряжения об объединении семи уфимских стоматологических поликлиник, которые с 1 апреля 2026 года сократят до двух учреждений.

До конца 2025 года в Уфе завершится реорганизация педиатрического профиля больницы скорой медицинской помощи. Изменения связаны с новыми требованиями СанПиН, по которым детские отделения многопрофильных стационаров должны размещаться в отдельных зданиях.

Комиссии министерства, подготовившие заключения о реорганизации больниц, полагают, что негативных последствий принятия решения не установлено. Официальных обоснований мер на портале республики не приводится.

Похожие записи
0
29.10.2025
Новости

«Уфе нужно метро»: депутат Аксененко обратился к Мишустину с предложением возродить амбициозную программу

заставка news-bash
Депутат Госдумы предложил Мишустину обновить программу строительства метро в миллионниках, включая Уфу. Город стабильно лидирует по пробкам и уровню авто-загрязнений.
0
28.10.2025
Криминал

Два года колонии за «выполненный план»: в Башкирии осудили главврача наркодиспансера

руки в наручниках
Суд в Уфе отправил главврача наркодиспансера Арсланова на два года в колонию-поселение за фиктивные медкарты.
0
25.10.2025
Криминал

Обещала айфоны за полцены: в Уфе раскрыли аферу на 400 тысяч рублей

пользователь за ноутбуком с банковской картой
Жительница Уфы выдавала себя за топ-менеджера «М.Видео», обещала айфоны за полцены, а деньги клиентов, похоже, пускала на крипто-сделки. Афера на 400 тысяч рублей.
1
25.10.2025
Жизнь

«Выкинули в поле»: уфимцы два года не могут построить дома на выделенных участках

поле с пшеницей
Более 2000 семей в Уфе получили участки под ИЖС, но вместо дома — поле без дорог, воды и газа. Многодетные семьи и участники СВО судятся с властями, чтобы выбраться из инфраструктурного тупика.
0
25.10.2025
Происшествия

В Стерлитамаке водитель-подросток без прав погиб в лобовом столкновении

авто после дтп
Утром 25 октября на въезде в Стерлитамак в аварии погиб 17-летний водитель ВАЗ-2107. Подросток без прав выехал на встречку и столкнулся с УАЗом. Его 16-летний пассажир госпитализирован, водитель внедорожника тоже получил травмы.
