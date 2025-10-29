Минздрав Башкирии объявил реорганизацию: с 1 апреля 2026 года в республике исчезнут две детские поликлиники

С апреля 2026 года сразу четыре детских медучреждения Уфы и Стерлитамака объединят с крупными больницами. Минздрав говорит: доступ к врачам станет легче, простых решений не обещают.

Минздрав Башкирии с 1 апреля 2026 года реорганизует четыре детских медучреждения в Уфе и Стерлитамаке, присоединив их к крупным больницам. Проект распоряжения правительства опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Какие больницы объединяют

В столице республики детскую поликлинику № 4 присоединят к городской детской клинической больнице № 17. Детскую поликлинику № 6 планируют включить в состав городской клинической больницы № 9. В Стерлитамаке детскую больницу объединят с городской клинической больницей № 1.

Детская поликлиника № 4 находится на улице Орджоникидзе, 15, а ГДКБ № 17 расположена на Свободы, 29. Поликлиника № 6 работает на Аксакова, 62, а ГКБ № 9 — на Чкалова, 125.

Зачем, по мнению чиновников, это нужно пациентам

Объединение создаст единую систему оказания помощи детям — от участковых педиатров до стационарного лечения. Сейчас юные пациенты получают консультации хирургов, урологов и других узких специалистов в одной больнице, а круглосуточное лечение соматических заболеваний проходит в другой. Это создает барьеры и снижает скорость получения медпомощи.

Централизация управления упростит и ускорит получение консультаций узких специалистов. Принцип прикрепления детей к врачам при этом сохранится.

Что будет с сотрудниками

Минздрав допускает сокращение части персонала больниц и поликлиник. Руководству медучреждений поручено обеспечить соблюдение трудовых прав работников и предоставить высвобождаемым сотрудникам гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.

До 2 марта 2026 года учреждения должны сдать в Минздрав передаточные акты и документы для внесения изменений в реестр госимущества республики.

Что еще будет реорганизовано

Реорганизация детских медучреждений в Башкирии — часть масштабной оптимизации здравоохранения. Минздрав также опубликовал проект распоряжения об объединении семи уфимских стоматологических поликлиник, которые с 1 апреля 2026 года сократят до двух учреждений.

До конца 2025 года в Уфе завершится реорганизация педиатрического профиля больницы скорой медицинской помощи. Изменения связаны с новыми требованиями СанПиН, по которым детские отделения многопрофильных стационаров должны размещаться в отдельных зданиях.