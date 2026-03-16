Минус один рабочий день: в Башкирии стартовала четырёхдневная неделя

Рабочая неделя в Башкирии продлится всего четыре дня — 20 марта объявлено выходным в честь Ураза-байрама. Что это значит для отпускников и тех, кого привлекут к работе в праздник.

Жители республики на этой неделе будут работать всего четыре дня. Пятница, 20 марта, официально объявлена нерабочим праздничным днём — Башкирия отмечает Ураза-байрам. Об этом напомнили в Государственной инспекции труда по Республике Башкортостан.

Рабочий день в четверг, 19 марта, сократится на один час. Тем, кто находится в отпуске, праздничная дата не засчитывается в отпускные дни, а значит, отдых увеличивается на сутки. Сотрудникам, которых привлекут к работе 20 марта, обязаны компенсировать её в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха — это предусматривает статья 153 Трудового кодекса РФ.

Напомним, даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2026 год утвердило правительство Башкирии ещё летом 2025 года. Согласно постановлению, 20 марта объявлено нерабочим праздничным днём в честь Ураза-байрама, а 27 мая — в честь Курбан-байрама. Об этом сообщал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Ранее news-bash.ru писал, что жители Башкирии в 2026 году отдохнут на три дня больше остальных россиян за счёт региональных праздников. В республике действуют региональные законы, которые добавляют выходные к федеральной норме. Март оказался особенно щедрым на отдых — в этом месяце сразу две четырёхдневные рабочие недели: первая — из-за 8 Марта, вторая — из-за Ураза-байрама.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник завершения священного месяца Рамадан и поста. Башкортостан остаётся одним из немногих регионов России, где Ураза-байрам и Курбан-байрам имеют статус нерабочих праздничных дней.