Минус один рабочий день: в Башкирии стартовала четырёхдневная неделя

Рабочая неделя в Башкирии продлится всего четыре дня — 20 марта объявлено выходным в честь Ураза-байрама. Что это значит для отпускников и тех, кого привлекут к работе в праздник.
Жители республики на этой неделе будут работать всего четыре дня. Пятница, 20 марта, официально объявлена нерабочим праздничным днём — Башкирия отмечает Ураза-байрам. Об этом напомнили в Государственной инспекции труда по Республике Башкортостан.

Рабочий день в четверг, 19 марта, сократится на один час. Тем, кто находится в отпуске, праздничная дата не засчитывается в отпускные дни, а значит, отдых увеличивается на сутки. Сотрудникам, которых привлекут к работе 20 марта, обязаны компенсировать её в двойном размере либо предоставить дополнительный день отдыха — это предусматривает статья 153 Трудового кодекса РФ.

Напомним, даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2026 год утвердило правительство Башкирии ещё летом 2025 года. Согласно постановлению, 20 марта объявлено нерабочим праздничным днём в честь Ураза-байрама, а 27 мая — в честь Курбан-байрама. Об этом сообщал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Ранее news-bash.ru писал, что жители Башкирии в 2026 году отдохнут на три дня больше остальных россиян за счёт региональных праздников. В республике действуют региональные законы, которые добавляют выходные к федеральной норме. Март оказался особенно щедрым на отдых — в этом месяце сразу две четырёхдневные рабочие недели: первая — из-за 8 Марта, вторая — из-за Ураза-байрама.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник завершения священного месяца Рамадан и поста. Башкортостан остаётся одним из немногих регионов России, где Ураза-байрам и Курбан-байрам имеют статус нерабочих праздничных дней.

Похожие записи
0
01.02.2026
Новости

Россиян ждут короткие рабочие недели в феврале и марте 2026 года

цифры на календаре
В феврале и марте 2023 года жителей Башкирии ожидают сокращенные рабочие недели. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
0
28.01.2026
Новости

Жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян в 2026 году

цифры на календаре
В 2026 году россиян ожидают семь сокращенных рабочих недель. В Башкортостане количество выходных увеличится за счет региональных праздников.
0
29.12.2025
Новости

Гострудинспекция Башкирии разъяснила правила оплаты труда в новогодние выходные

кошелек с пятитысячными купюрами
Сотрудники в Башкирии получат двойной оклад или дополнительный выходной за работу в период с 1 по 8 января. Зарплату за декабрь компании обязаны перечислить работникам до конца завтрашнего дня, 30 декабря.
0
19.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии утвердил график работы поликлиник в новогодние праздники

фойе поликлиники
Министерство здравоохранения республики опубликовало расписание приема врачей с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
0
19.12.2025
Новости

Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращённым

цифры на календаре
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов подтвердил: во вторник, 30 декабря 2025 года, россияне работают полный день. Сокращения смены на час не будет. Сразу после этого страна уходит на длинные каникулы до середины января.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии утвердили даты открытия ледовых городков и елок к 2026 году

новогодняя елка с шарами
Радий Хабиров утвердил план встречи 2026 года. Известны даты открытия городков, список гостей главной ёлки и график выходных на 12 дней.
0
25.11.2025
Новости

Правительство Башкирии утвердило производственный календарь на 2026 год

цифры на календаре
Власти региона подписали документ, регламентирующий рабочее время в 2026 году. В календаре зафиксированы даты федеральных и республиканских праздников, а также нормы труда.
