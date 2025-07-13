Минус 40 копеек из кошелька: «Башнефть» вновь подняла цены на топливо

Сеть АЗС «Башнефть» снова подняла цены на бензин. С 13 июля популярные марки подорожали на 40 копеек. Это уже двенадцатое повышение с начала этого года ©Ньюс-Баш
Уфимских водителей вновь встретили обновлённые ценники на заправках. По данным РБК Уфа, сеть АЗС «Башнефть» провела очередное повышение стоимости топлива, которое стало уже четвёртым с начала лета.
С 13 июля литр ходового АИ-92 теперь обойдётся в 56,05 рубля. За популярный АИ-95 автомобилистам придётся выложить уже 59,80. Их улучшенные версии с приставкой ATUM также прибавили в цене, преодолев отметку в 57 и 60 рублей соответственно.
При этом ценники на дизельное топливо и сотый бензин остались на прежнем уровне. Они замерли на январских отметках 68,60 и 80,65 рубля за литр.
- Почему цены растут так часто? 12 раз с начала года — это нормально?
Такая динамика не является стандартной. Обычно нефтяные компании объясняют рост цен состоянием мирового рынка и инфляцией, однако такая частота повышений вызывает вопросы. Эксперты связывают это с несколькими факторами: стремлением компаний компенсировать свои издержки, сезонным спросом в летний период и общей экономической ситуацией. Фактически, с февраля 2025 года «Башнефть» поднимает цены практически каждые несколько недель.
- Насколько сильно бензин подорожал в итоге за полгода?
Если сложить все повышения, то цифры получаются внушительные. С начала 2025 года популярный бензин АИ-95 подорожал примерно на 2 рубля за литр, а АИ-92 — на 1,8 рубля. Последнее повышение на 40 копеек стало самым резким с начала лета. Для сравнения, предыдущие летние подорожания были более скромными — по 10-20 копеек.
- Почему дорожает только бензин, а дизель и АИ-100 — нет?
Цены на дизельное топливо и высокооктановый АИ-100 на заправках «Башнефти» действительно не менялись с начала года. Это может быть связано с разной структурой спроса и предложения на эти виды топлива. Часто цены на дизель больше зависят от потребностей сельского хозяйства и грузоперевозок, а стоимость АИ-100 ориентирована на узкий сегмент премиальных автомобилей. Компании могут вести разную ценовую политику по разным продуктам.
- В Башкирии бензин дороже, чем у соседей?
Да, и это одна из причин недовольства водителей. По данным на июль 2025 года, средние цены на бензин в Уфе выше, чем, например, в Казани. Разница в стоимости литра АИ-92 может достигать 1,18 рубля, а на другие марки — и того больше.
- Может ли повториться топливный кризис, как в 2018 году?
Параллели действительно проводят. В 2018 году резкий скачок цен на бензин весной и осенью вызвал сильный общественный резонанс и потребовал прямого вмешательства правительства, которое было вынуждено «замораживать» цены и снижать акцизы. Хотя официальные лица исключают точное повторение сценария, многие эксперты считают, что предпосылки для роста напряжённости на топливном рынке сохраняются.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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