Минус 40 копеек из кошелька: «Башнефть» вновь подняла цены на топливо

Сеть АЗС «Башнефть» снова подняла цены на бензин. С 13 июля популярные марки подорожали на 40 копеек. Это уже двенадцатое повышение с начала этого года

Уфимских водителей вновь встретили обновлённые ценники на заправках. По данным РБК Уфа, сеть АЗС «Башнефть» провела очередное повышение стоимости топлива, которое стало уже четвёртым с начала лета.

С 13 июля литр ходового АИ-92 теперь обойдётся в 56,05 рубля. За популярный АИ-95 автомобилистам придётся выложить уже 59,80. Их улучшенные версии с приставкой ATUM также прибавили в цене, преодолев отметку в 57 и 60 рублей соответственно.

При этом ценники на дизельное топливо и сотый бензин остались на прежнем уровне. Они замерли на январских отметках 68,60 и 80,65 рубля за литр.

Нынешнее подорожание стало уже двенадцатым с начала 2025 года. Ещё совсем недавно, 6 июля, компания переписывала прайс в сторону увеличения, хотя тогда рост был скромнее — всего на 10–20 копеек.