Минцифры расширило перечень сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

В перечень сервисов, доступных при ограничении мобильного интернета, добавили ЦБ, Okko, «Домклик» и другие ресурсы.
Министерство цифрового развития России расширило перечень интернет-сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. В «белый список» вошли сайт Центробанка, платформы операторов связи, сервисы недвижимости и образовательные порталы. Для жителей Башкортостана это означает стабильный доступ к базовым финансовым, государственным и социальным услугам даже при технических сбоях или целенаправленных ограничениях связи в отдельных районах.

Механизм прост. Трафик к ресурсам из реестра идёт через специальные шлюзы операторов — отдельный «коридор», работающий независимо от общего состояния сети.

  1. Что добавили в перечень
  2. Образование и молодёжные программы
  3. Новостные ресурсы и СМИ
  4. Как формировался реестр
  5. Как это работает в Башкортостане
  6. Обновления и процедура включения

Что добавили в перечень

Официальный сайт Центрального банка России теперь доступен при любых ограничениях. Пользователи смогут отслеживать ключевую ставку, курс рубля и получать разъяснения регулятора по работе финансового сектора. Для Башкортостана, где малый и средний бизнес активно работает с кредитами и валютными операциями, это критически важно.

В список вошли сайты операторов «СберМобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком». Абоненты смогут управлять тарифами, номерами и личными кабинетами независимо от состояния мобильного интернета. Это первая точка контакта при сбоях связи.

Сервис недвижимости «Домклик» также попал в реестр. Граждане смогут подбирать квартиры, оформлять ипотеку и проводить сделки с банками без риска срыва из-за технических ограничений. Актуально для тех, кто работает со сжатыми сроками.

Впервые в «белый список» включили онлайн-кинотеатр Okko. При проблемах с сетью пользователи сохранят доступ к каталогу фильмов и сериалов — развлекательный сегмент дополняет социально значимые сервисы.

Система безопасности «Цезарь Сателлит» обеспечит владельцам охранных комплексов связь с мониторингом в критические моменты — при технических сбоях или целенаправленных ограничениях в отдельных зонах.

Образование и молодёжные программы

Стабильный доступ получили платформа «Россия — страна возможностей», федеральная система «Молодёжь России» (ФГАИС) и студенческий проект «Твой ход». Школьники, студенты и молодые специалисты смогут подавать заявки на конкурсы, гранты и образовательные программы независимо от качества связи в регионе.

Это снижает риск срыва дедлайнов. Для молодёжной политики — критично.

Новостные ресурсы и СМИ

В список добавлен ряд средств массовой информации, чтобы граждане получали официальную информацию при ограничениях связи. Ранее туда уже входили «Известия», ТАСС и другие федеральные медиа, работающие круглосуточно.

Как формировался реестр

«Белый список» начали создавать осенью 2024 года. Первыми в него вошли «Госуслуги», «ВКонтакте», такси-приложения и базовые сервисы крупнейших IT-компаний. Это был первый шаг к устойчивому цифровому контуру при жёстких ограничениях.

В ноябре реестр расширили за счёт «Почты России», РЖД, региональных государственных порталов, сайтов федеральных ведомств и социально значимых сервисов (здравоохранение, образование, общественный транспорт). Для Башкортостана это означало доступ к локальным правительственным ресурсам, порталам МЧС и экстренных служб.

На ранних этапах туда добавили «Одноклассники», сервисы Mail.ru, видеохостинг Rutube, маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также крупные такси- и навигационные приложения — ресурсы, признанные критически важными для миллионов пользователей.

Как это работает в Башкортостане

Жители республики смогут пользоваться региональными порталами органов власти, информационными системами МЧС и другими площадками, обеспечивающими реагирование на чрезвычайные ситуации и информирование населения. Это базовый набор социально значимых сервисов.

Ранее жители Башкортостана массово жаловались на проблемы с мобильным интернетом — перебои отмечались у разных операторов сразу в нескольких районах республики.

Кроме того, на фоне реформ цифровых сервисов изменился порядок доступа к государственным платформам. Вход на «Госуслуги» стал недоступен без скачивания приложения MAX — это часть политики по обеспечению управляемого доступа граждан к госуслугам в онлайне.

Обновления и процедура включения

Минцифры обновляет перечень регулярно. Пополнение происходит по итогам анализа популярности российских интернет-ресурсов и предложений от федеральных и региональных властей. Добавление новых платформ согласуется с ведомствами, ответственными за безопасность, и не может осуществляться по частным инициативам компаний, минуя официальную процедуру.

0
05.12.2025
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Пользователи мобильного интернета из Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска фиксируют невозможность выхода в сеть. Обращения граждан поступают с раннего утра 5 декабря.
0
21.11.2025
Новости

Российские абоненты начали судиться с операторами из-за проблем с мобильной связью

смартфон лежит на столе
В России зарегистрирован иск к сотовому оператору из-за регулярного отсутствия мобильного интернета. Истцы требуют восстановить услугу и выплатить 100 000 рублей.
0
15.11.2025
Общество

«Это деньги, выброшенные на ветер»: как борьба с БПЛА в Башкирии бьет по кошелькам жителей

айфон в руках
Заплатил за интернет, а получил «режим безопасности» — с такой реальностью сталкиваются жители Башкирии. Власти объясняют отключения мобильного интернета необходимостью защиты от атак беспилотников, но
0
14.11.2025
Новости

В России расширили «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

смартфон в руках мужчины
Минцифры России добавило новые сервисы и сайты в белый список, который позволит им работать при ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности.
0
13.11.2025
Новости

Интернет по приказу: кто и зачем отключает связь в России и стоит ли ждать компенсаций?

человек пользуется смартфоном
В России массово отключают мобильный интернет по решению властей для борьбы с БПЛА. Узнайте, кто виноват, что будет с бизнесом и ждать ли компенсаций.
0
12.11.2025
Новости

В России заработал «период охлаждения» для сим-карт: как не остаться без связи после отпуска или просто выключенного телефона

сим-карта смартфона
В России ввели «период охлаждения» для сим-карт. После возвращения из-за рубежа или долгого офлайна интернет и СМС отключат на 24 часа для борьбы с дронами.
-1
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

смартфон лежит на столе
Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
0
05.11.2025
Новости

В России появятся специальные детские сим-карты: как они помогут родителям

сим-карта смартфона
Минцифры анонсировало запуск особых сим-карт для детей. Главная их особенность — родители смогут моментально получать геолокацию ребёнка по простому запросу, без судебных ордеров и бюрократии.
