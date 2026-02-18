Минцифры объяснило замедление Telegram: сервис проигнорировал 150 тысяч требований

Максут Шадаев подтвердил решение о замедлении Telegram. Платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенки, включая экстремизм и детское порно.

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил принудительное замедление работы Telegram в России. На заседании комитета Госдумы министр заявил, что сервис систематически нарушает законодательство и игнорирует требования об удалении запрещенного контента.

Почему замедляют

Роскомнадзор принял решение ограничить пропускную способность канала мессенджера на основании федерального закона. Главная причина — отсутствие реакции администрации ресурса на официальные запросы властей.

По данным ведомства, модераторы платформы проигнорировали 150 тысяч предписаний об удалении противоправной информации. В открытом доступе остаются материалы с детской порнографией, реклама наркотических средств и призывы к экстремистской деятельности.

Максут Шадаев также привел статистику использования мессенджера в криминальных целях. С 2022 года российские правоохранительные органы зафиксировали 150 тысяч преступлений, для координации и совершения которых преступники использовали Telegram.

С чем столкнутся пользователи

Технические ограничения затрагивают скорость загрузки «тяжелых» файлов. Это проявляется следующим образом:

Текстовые сообщения и посты в каналах открываются с привычной скоростью.

Видеоролики, изображения в высоком качестве и аудиосообщения загружаются с большой задержкой или не открываются вовсе.

Голосовые звонки могут работать с перебоями из-за потери пакетов данных.

Замедление трафика делает потребление мультимедийного контента внутри приложения затруднительным без использования дополнительных средств обхода блокировок.

Сбои в Башкирии и история блокировок

Жители региона начали фиксировать проблемы с доступом к медиафайлам за неделю до официального заявления министра. С 8–10 февраля пользователи из Уфы массово жаловались на невозможность просмотреть фото и видео без VPN. Ранее крупный сбой в работе сервиса наблюдался 10 января 2026 года, когда приложение не обновляло ленту новостей.

Это вторая попытка российских властей ограничить работу платформы. В апреле 2018 года Роскомнадзор блокировал доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки. Ограничения официально сняли летом 2020 года.