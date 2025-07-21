Минтруд предложил повысить МРОТ до 27,1 тысячи рублей с 2026 года

Минтруд предложил поднять МРОТ почти до 27,1 тысячи рублей с 2026 года. Грядущее повышение на 20,7% затронет 4,5 млн россиян и повлияет на зарплаты, больничные и декретные

Более 4,5 миллиона россиян, включая жителей Башкирии, могут рассчитывать на прибавку к доходам. Минтруд выступил с предложением, которое изменит размер минимальных зарплат, отпускных и больничных по всей стране.

С 2026 года минимальный размер оплаты труда хотят установить на отметке 27 093 рубля. Это означает скачок на 20,7%, что, по заверениям чиновников, должно перегнать инфляцию. Таким образом, платить меньше этой суммы работодатели уже не смогут.

Планы у ведомства весьма амбициозные: к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Однако в Госдуме уже считают эти цифры скромными. Депутат Сергей Миронов, например, уверен, что планка уже сейчас должна быть не ниже 60 тысяч.

Эксперты добавляют ложку дёгтя в эту бочку мёда. По их расчётам, если инфляция сохранится на уровне 10% в год, то через пять лет покупательная способность обещанных 35 тысяч будет равна нынешним 20–22 тысячам.

Это повышение — не просто цифры на бумаге. От нового МРОТ напрямую зависят минимальные отпускные, выплаты по больничному листу, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет.

Напомним, по данным РБК за июль 2025 года, Уфа вошла в тройку лидеров среди городов России по уровню предлагаемых зарплат, уступив лишь Москве и Петербургу. Медианное предложение для уфимцев составило 75,2 тысячи рублей.