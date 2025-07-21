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Минтруд предложил повысить МРОТ до 27,1 тысячи рублей с 2026 года

Минтруд предложил поднять МРОТ почти до 27,1 тысячи рублей с 2026 года. Грядущее повышение на 20,7% затронет 4,5 млн россиян и повлияет на зарплаты, больничные и декретные
купюры номиналом 5000 рублей
©Ньюс-Баш

Более 4,5 миллиона россиян, включая жителей Башкирии, могут рассчитывать на прибавку к доходам. Минтруд выступил с предложением, которое изменит размер минимальных зарплат, отпускных и больничных по всей стране.

С 2026 года минимальный размер оплаты труда хотят установить на отметке 27 093 рубля. Это означает скачок на 20,7%, что, по заверениям чиновников, должно перегнать инфляцию. Таким образом, платить меньше этой суммы работодатели уже не смогут.

Планы у ведомства весьма амбициозные: к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Однако в Госдуме уже считают эти цифры скромными. Депутат Сергей Миронов, например, уверен, что планка уже сейчас должна быть не ниже 60 тысяч.

Эксперты добавляют ложку дёгтя в эту бочку мёда. По их расчётам, если инфляция сохранится на уровне 10% в год, то через пять лет покупательная способность обещанных 35 тысяч будет равна нынешним 20–22 тысячам.

Это повышение — не просто цифры на бумаге. От нового МРОТ напрямую зависят минимальные отпускные, выплаты по больничному листу, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до полутора лет.

Напомним, по данным РБК за июль 2025 года, Уфа вошла в тройку лидеров среди городов России по уровню предлагаемых зарплат, уступив лишь Москве и Петербургу. Медианное предложение для уфимцев составило 75,2 тысячи рублей.

Вопросы-ответы:
- Почему МРОТ решили повысить так резко и как его теперь рассчитывают?
Ньюс-Баш
Это не случайный скачок, а результат перехода на новую методику расчета, которую вернули в 2024 году. Теперь федеральный МРОТ должен составлять не менее 48% от медианной зарплаты по стране за предыдущий год. Медианная зарплата — это уровень, больше и меньше которого получает ровно половина работающих граждан. Предложенный МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рубля рассчитан как раз на основе медианной зарплаты за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 56 443 рубля. Такой подход призван обеспечить опережающий рост минимальных зарплат по сравнению с инфляцией, что является поручением президента.
- Как конкретно это повышение отразится на больничных и декретных?
Ньюс-Баш
Размер МРОТ напрямую влияет на минимальный размер социальных пособий. Расчет больничного или декретных выплат производится исходя из МРОТ в нескольких случаях:

Если у сотрудника (чаще всего сотрудницы в декрете) не было заработка в предыдущие два года.

Если средний заработок за этот период оказался ниже МРОТ.

Если страховой стаж работника составляет менее шести месяцев.

Например, в 2025 году при федеральном МРОТ в 22 440 рублей минимальная сумма за один день больничного составляет 731,18 рубля (22 440 ₽ х 24 мес. / 730 дн.). С повышением МРОТ в 2026 году эта минимальная планка для расчета пособий также значительно вырастет. При этом стоит отметить, что на размер пособия по безработице МРОТ больше не влияет — его устанавливают отдельными постановлениями правительства.
- В Башкирии МРОТ будет таким же, как по всей России, или выше?
Ньюс-Баш
В Башкирии минимальная зарплата всегда выше федерального значения. Это происходит за счет применения «уральского коэффициента» в размере 15%. Таким образом, в 2025 году при федеральном МРОТ 22 440 рублей, минимальная зарплата для бюджетников в Башкирии составляет 25 806 рублей.

Более того, для работников внебюджетной сферы (частных компаний) действует дополнительное трехстороннее соглашение, которое устанавливает еще более высокую планку. В 2025 году она составляет 27 277 рублей. Исходя из этой логики, когда федеральный МРОТ в 2026 году поднимут до 27 093 рублей, минимальная зарплата для бюджетников в Башкирии превысит 31 000 рублей.
- В Госдуме все согласны с предложением Минтруда?
Ньюс-Баш
Нет, единства мнений нет. Помимо критики от Сергея Миронова, о которой уже упоминалось, в Госдуме существуют и другие, более радикальные предложения. Например, депутаты от фракции ЛДПР внесли законопроект, предлагающий установить МРОТ с 1 января 2026 года на уровне 34 000 рублей. Кроме того, они выступают за введение минимальной почасовой оплаты труда в размере 300 рублей в час. Это показывает, что дискуссия о реальном уровне минимального дохода в стране далека от завершения.
зарплата мрот
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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