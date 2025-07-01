Минтруд показал россиянам календарь на 2026 год: как будем отдыхать

Россияне получили черновик праздничных выходных на 2026 год. Минтруд представил на общественное обсуждение проект производственного календаря, который обещает нам немало выходных дней. Это пока только план, но выглядит он очень заманчиво.
Главный подарок — двенадцатидневные новогодние каникулы, которые растянутся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно. Можно будет не только доесть все салаты, но и успеть съездить к родственникам в другой город. Этот праздничный марафон стал возможен благодаря переносу выходных, которые выпадают на праздничные даты.
Кроме того, короткие, но приятные трёхдневные уик-энды ждут нас в феврале (21–23), марте (7–9) и июне (12–14). А в мае власти решили порадовать нас дважды: сначала будем отдыхать с 1 по 3 число, а потом — с 9 по 11.
Правда, есть нюанс для любителей отпусков. Если захотите продлить майские праздники за счёт отпускных дней, финансово это будет не самым выгодным решением. Размер выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце, а в мае их традиционно мало.
А пока мы мечтаем о будущем, стоит вспомнить, что в текущем 2025 году ближайшие длинные выходные ждут нас только в ноябре. Тогда вся страна будет отмечать День народного единства 4 числа. Так что копим силы.
Откуда взялись целых 12 дней на Новый год? Это какая-то особая щедрость?
Это не щедрость, а математика и Трудовой кодекс. По закону, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной день переносится на следующий рабочий день. Правительство ежегодно собирает эти «потерянные» выходные и перераспределяет их так, чтобы получались длинные каникулы. В 2026 году к стандартным новогодним каникулам (1–8 января) добавились такие переносы и присоединённый выходной 31 декабря 2025 года.
Этот календарь уже окончательный? Можно смело покупать билеты на майские?
Пока это проект, вынесенный Минтрудом на общественное обсуждение. Хотя обычно такие проекты утверждаются без серьёзных изменений, финальную точку ставит постановление Правительства РФ, которое выйдет позже. Так что это на 99% утверждённый план, но формально стоит дождаться официального документа.
А когда в 2026 году выгоднее всего брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах?
Золотое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее отпуск. Праздники уменьшают количество рабочих дней и, соответственно, «стоимость» одного рабочего дня растёт. В 2026 году самыми финансово удачными месяцами для отпуска будут июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (22 рабочих дня). А вот брать отпуск в январе (всего 16 рабочих дней) и мае (17 рабочих дней) — самый невыгодный вариант с точки зрения денег.
Есть ли лайфхаки, как получить длинный отдых, но потратить минимум дней отпуска?
Да, классический трюк с майскими праздниками отлично сработает и в 2026 году. Отдых в мае разделён на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними будут три рабочих дня: 6, 7 и 8 мая. Если взять отпуск именно на эти три дня, то у вас получатся полноценные 11-дневные каникулы — с 1 по 11 мая включительно. Так вы потратите всего три дня отпуска, а отдыхать будете больше недели.
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