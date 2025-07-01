Минтруд показал россиянам календарь на 2026 год: как будем отдыхать

Минтруд представил проект календаря на 2026-й год. Нас ждут 12-дневные новогодние каникулы и ещё пять длинных уик-эндов. Планируйте отпуск уже сейчас

Россияне получили черновик праздничных выходных на 2026 год. Минтруд представил на общественное обсуждение проект производственного календаря, который обещает нам немало выходных дней. Это пока только план, но выглядит он очень заманчиво.

Главный подарок — двенадцатидневные новогодние каникулы, которые растянутся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года включительно. Можно будет не только доесть все салаты, но и успеть съездить к родственникам в другой город. Этот праздничный марафон стал возможен благодаря переносу выходных, которые выпадают на праздничные даты.

Кроме того, короткие, но приятные трёхдневные уик-энды ждут нас в феврале (21–23), марте (7–9) и июне (12–14). А в мае власти решили порадовать нас дважды: сначала будем отдыхать с 1 по 3 число, а потом — с 9 по 11.

Правда, есть нюанс для любителей отпусков. Если захотите продлить майские праздники за счёт отпускных дней, финансово это будет не самым выгодным решением. Размер выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце, а в мае их традиционно мало.

А пока мы мечтаем о будущем, стоит вспомнить, что в текущем 2025 году ближайшие длинные выходные ждут нас только в ноябре. Тогда вся страна будет отмечать День народного единства 4 числа. Так что копим силы.