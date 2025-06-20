Минтруд планирует освободить россиян 31 декабря 2026 года от работы

Глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2025 пообещал россиянам организовать график так, чтобы канун Нового 2026 года стал нерабочим.

Министр подчеркнул важность семейных традиций накануне праздника. По его мнению, люди должны спокойно подготовиться к торжеству и накрыть стол для ужина всей семьей. Котяков напомнил, что в текущем году предновогодний день уже является выходным благодаря переносу с 5 января.

Ранее ведомство предлагало аналогичную инициативу для 2025 года, однако Госдума отклонила законопроект. Депутаты посчитали нецелесообразным закреплять эту дату на законодательном уровне как постоянный выходной.

В мае текущего года Котяков заявлял, что министерство не рассматривает возможность законодательного закрепления 31 декабря как нерабочего дня. Власти предпочитают решать вопрос ежегодно через систему переносов праздничных дней.

Согласно действующему производственному календарю, в 2025 году 31 декабря объявлено выходным за счет переноса с воскресенья 5 января. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно.